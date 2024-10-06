Явка на референдум составила более 60%

В ЦИК объявили данные по явке граждан на референдум по состоянию на 18.00 часов, передает Kazpravda.kz
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00 часов 6 октября, бюллетени получили 61,56 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 64,24 %
2. по Акмолинской области – 68,98 %
3. по Актюбинской области – 72,31 %
4.по Алматинской области – 67,77 %
5. по Атырауской области – 60,80 %
6. по Западно-Казахстанской области – 64,41 %
7. по Жамбылской области – 57,76 %
8. по области Жетiсу – 64,24 %
9. по Карагандинской области – 69,48 %
10. по Костанайской области – 70,99 % 1
11. по Кызылординской области – 79,87 %
12. по Мангистауской области – 51,38 %
13. по Павлодарской области – 62,51 %
14. по Северо-Казахстанской области – 63,72 %
15. по Туркестанский области – 74,23 %
16. по области Ұлытау – 67,77 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 72,58%
18. по г. Астана – 49,35 %
19. по г. Алматы – 22,91 %
20. по г. Шымкент – 68,89 %