Язык можно выучить благодаря не методикам, а созданию языковой среды среди равных себе, утверждает создатель клуба «Батыл бол» Алексей Скалозубов
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Галия Шимырбаева, Алматы
Движение по изучению государственного языка в Казахстане набирает силу, во многих городах страны открываются разговорные клубы. «Батыл бол» («Будь смелым»), появившийся в Алматы ровно год назад благодаря молодому инженеру Алексею Скалозубову, один из них. После того как он разместил объявления в соцсетях о том, что открывается бесплатный клуб по изучению языка, первоначально пришло 20 человек, а теперь каждая встреча собирает втрое больше. Среди них немало иностранцев, желающих изучить государственный язык Казахстана.