Язык можно выучить благодаря не методикам, а созданию языковой среды среди равных себе, утверждает создатель клуба «Батыл бол» Алексей Скалозубов

– Посещаемость растет, мы развиваем и совершенствуем свои программы, сейчас дошли до того, что сделали полный цикл обучения – от нулевого до свободного разговорного, – говорит Алексей. – К нам можно прийти вообще не зная языка, пример этому – россияне, переехавшие в Казахстан. Я имею в виду не только русских, там есть и якуты, и татары, и башкиры, и буряты. Как только ребята завершают курс по изучению основных правил казахского языка и уже начинают немного коммуницировать, переводим их в другую группу, где они, общаясь друг с другом, набираются практики.

Обучение разбавлено большим количеством интерактивных квес­тов: просмотром фильмов, играми и пес­нями на казахском языке. Много читаем. Если совсем не знаешь язык или же владеешь им пока еще очень слабо, то начинать, конечно, нужно с чего-то простого и доступного. В «Батыл бол» это «Слова назидания» Абая и народные сказки. Серьезную классическую литературу, например, эпопею «Абай жолы» большинству людей на первоначальных этапах тяжело воспринимать.

Общение, кстати, не ограничивается клубом. После встречи мы часто куда-нибудь вместе идем, чтобы продолжить разговаривать на казахском уже в неформальной обстановке. Если раньше это были просто посиделки в кафе, то теперь уже выбираемся и в кинотеатры, где идут сеансы на казахском, и в театры.

– Клуб, мы знаем, появился на голом энтузиазме – не было ни денег, ни помещения, а вы до сих пор не только живы, но и развиваетесь.

– Выдержали и окрепли. Потому и получилось, что клуб «Батыл бол» изначально задумывался как бесплатный. Это вызывало большой скепсис со стороны общества, нам предрекали от силы два месяца жизни. Но получилось наоборот – на этом самом голом энтузиазме мы собрали большую команду молодых учителей-волонтеров. Но понимая, что их альтруизм не бесконечен, в октябре прошлого года я зарегистрировал общественный фонд и приступил к поиску спонсоров – компаний, которые могли бы поддержать «Батыл бол». Учителя-волонтеры приходят, вернее, приезжают к нам на такси за свой счет, когда у них есть время, но человек, который координирует работу клуба (теперь уже не только в Алматы – у нас семь филиалов по Казахстану) постоянно должен быть на работе. Следовательно, он должен получать зарплату. Несколько месяцев поиска увенчались успехом – нашим проектом заинтересовалась группа KazMinerals. Ей очень понравилась наша идея – бесплатный клуб по изучению языка, который могут посещать все желающие. Но перед тем как принять решение о финансовой поддержке, представители компании посетили несколько наших занятий, они нашли их вполне достойными, и 1 марта я подписал с ними соглашение, благодаря которому «Батыл бол» сможет продержаться на плаву целый год. Другой наш спонсор – университет КИМЭП, который с осени прошлого года бесплатно предоставил нам свои прекрасные, просторные, оснащенные современной техникой, аудитории.

– Какую самую главную задачу Вы смогли решить за прошедший год лично для себя?

– До прошлого года я все понимал, но еще не говорил на казахском, а теперь про себя могу сказать, что довольно хорошо владею государственным языком. Разговор, по крайней мере, могу поддерживать довольно бегло, не напрягаясь. У многих вообще создается впечатление, что языком владею в совершенстве, но я-то знаю, что это далеко не так. Только-только начинаю переходить от простых предложений к сложным, чтобы более объемно выражать свои мысли. И все еще есть акцент, но тем не менее своим собственным примером я доказал и себе, и другим, что моя идея полностью оправдывает себя. Она, напомню, заключается в том, что если создать человеку языковую среду среди равных себе, то он не просто заговорит, но и преодолеет в себе психологические барьеры, избавится от чувства, что стоит открыть рот, как все кинутся осуждать тебя за плохой казахский. Последнее не соответствует действительности. По себе могу сказать – как только заговариваю, пусть и с акцентом, на государственном языке, то чувст­вую исходящее от собеседников тепло, они распахивают тебе душу и идут навстречу.

– Вы сказали: россияне тоже посещают клуб. А зачем им язык, если они сюда приехали временно?

– Мы тоже интересовались этим вопросом. На сайте «Батыл бол» есть страничка по сбору статистики, и там один из вопросов звучит так: «Для чего вы изучаете казахский язык?». Ответы самые разные, наиболее частый – раз пришел в гости, то надо соблюдать правила этого дома. То есть это является одним из факторов проявления уважения к стране и ее жителям, поэтому те, кто приехал к нам, стараются выучить хотя бы базовые вещи, чтобы поддержать беседу на бытовом уровне на улице, в магазине или на базаре. И это, на мой взгляд, очень хорошо. Во-первых, само по себе это несет позитив, во-вторых, это очень хороший пример для наших местных, которые еще не прониклись мыслью, что государственный язык надо все-таки знать.

– К вам приходят самые разные люди, изъявившие желание выучить государственный язык Казахстана. Можно ли вспомнить наиболее типичные случаи из прак­тики клуба?

– Самые яркие связаны, конечно, с представителями дальнего зарубежья. Одно время к нам ходил очень интересный парень из Литвы. Зная несколько языков, он начал изучать казахский, когда встретился в Китае с проживающими там казахами. Когда Джозеф (по-казахски он себя называет Жусипбек) приехал сюда, то так быстро и хорошо заговорил на языке, что для всех, кто ходит в клуб «Батыл бол», стал примером. Также к нам ходят американцы, несколько девушек из стран Африки и ребят из Индии. Был один удивительный случай, связанный лично со мной. Как-то я разговаривал с парнем, приехавшим в Казахстан из далекой Калифорнии. Он спросил меня, откуда я родом. Я сказал, что городок, где родился, настолько маленький, что его название ему ничего не скажет. Но он настаивал. Услышав название моей малой родины – Есиль, американец, к моему удивлению, заявил, что на следующей неделе едет туда вместе со своим другом-немцем, который родился там. Он познакомился с ним в Германии, где когда-то учился.

– Как профессиональные учителя относятся к Вашей затее изучить язык собственными силами?

– В Казахстане много хороших учителей, которые дают прекрас­ную теоретическую базу, грамматические правила. Но говорить на государственном языке многие люди за 30 лет независимости так и не научились. Поэтому, я думаю, что дело не в том, как преподают государственный язык. Язык – это ведь не математика и не физика, где, один раз выучив правила и законы, можно освоить тему. Это физическое тело, живой организм, который постоянно надо подпитывать и тренировать, то есть разговаривать на нем. Возьмем детей. Они ведь учат язык не с профессиональными учителями, а со своими родителями, с которыми общаются каждый день. Вот таким же образом можно научить разговаривать и взрослых, чем мы и занимаемся в своем клубе, общаясь друг с другом. Кстати, наш клуб посещают и профессиональные педагоги с большим опытом, которые преподают другие языки. Литовец Джозеф – один из них. По их отзывам, молодые учителя-волонтеры очень неплохо проводят уроки.

– А Вы сами сегодня занимаетесь только этим клубом или работаете по своей основной специальности?

– Клуб «Батыл бол» – это стопроцентно некоммерческая организация, целью которой является распространение и развитие казахского языка, но пока я занимаюсь этим на любительской основе. Основная моя работа – поставки в Казахстан строительной техники, грузовых погрузчиков, автомобилей и тягачей.

– Почему иностранцы, тот же упомянутый Вами литовец Джозеф, легче и быстрее овладевают государственным языком Казах­стана, чем местные русскоязычные?

– Тут все очень просто, на мой взгляд. Если человек знает русский язык, то казахский ему будет тяжелее учить. В разговоре он будет затрудняться выразить мысль, всегда есть возможность перейти на русский, и он сдается. А не владеющий им иностранец не может этого сделать, потому что целенаправленно выбранный им казахоязычный собеседник не может легко перейти на русский. У литовца Джозефа, кстати, первыми учителями были китайские казахи. А в Казахстане – кандасы из Монголии. Это, помимо природных данных, и есть причина того, почему он за считанные месяцы хорошо овладел казахским.

– Каковы дальнейшие планы клуба «Батыл бол»?

– Они направлены на то, чтобы развивать филиалы в других городах Казахстана. Мы планируем взять самое лучшее, что наэкспериментировали за год в Алматы, и создать единую программу и тем самым поднять качество обучения. Теперь, когда у нас благодаря KazMinerals есть финансирование, это вполне выполнимая задача. Впоследствии хотим найти дополнительное финансирование и открыть как можно больше клубов по стране. У нас уже есть опыт и большая база материалов, которую мы подготовили вручную. Мы на практике поняли, что работает, а что – нет. У нас уже есть примеры, когда люди приходили к нам, со­всем не зная казахский, а теперь они уже довольно свободно могут разговаривать. Хотим этот опыт передавать дальше и дальше, поэтому и планируем до конца этого года открыть филиалы «Батыл бол» во всех крупных городах страны, а в дальнейшем сделать так, чтобы клуб зажил самостоя­тельной жизнью. То есть чтобы любой человек в любом месте мог получить доступ к материалам клуба и открыть свой «Батыл бол» в маленьком ауле и селе.

Вообще последний год дал очень большой толчок развитию казахского языка. И это не какой-то там обязательный и насильственный процесс, а естественный, так как сейчас появилась потребность в языке. Люди, в частности я и мои друзья, делают это сами, не обра­щаясь за помощью к властям. Правда, сейчас, когда идет предвыборная борьба, многие политики стали обращать внимание на язык, а некоторые политические организации даже стали открывать языковые курсы. Это тоже, наверное, естественный процесс. Если бизнесмены гонятся за клиен­тами, то политики – за голосами избирателей, и если в обществе изучение языка является востребованным трендом, то они будут поддерживать его.