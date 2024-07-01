Юбилей QyzPU планируется отметить на уровне всего Казахстана

В этом году женскому педагогическому университету исполняется 80 лет

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Алматы заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с деятельностью Казахского национального женского педагогического университета (QyzPU), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В учебном заведении сегодня обучается около 9 тыс. студентов. Они распределены по 5 институтам и 24 кафедрам. В целях усиления педагогического образования при поддержке Всемирного банка были созданы инклюзивные кабинеты с дидактическим и методическим оборудованием, позволяющим обучать работе с детьми раннего возраста и с особыми потребностями.

Следует отметить, что «Центр развития детей раннего возраста и семейных исследований» открыт впервые в стране. Специалисты также оказывают методическую помощь педагогам дошкольных организаций. Вице-премьер положительно оценила эту инициативу, отметив, что для будущих специалистов, работающих с детьми, это колоссальная возможность.

Три учебных корпуса, принадлежащие университету, рассчитаны на 5 тыс. мест. Поэтому вопрос расширения инфраструктуры является актуальным. В этом году учебное заведение получило в свое распоряжение новое здание площадью более 12 тыс. кв. метров, где теперь будут работать институты гуманитарных и естественных наук, физики, математики и цифровых технологий.

Тамара Дуйсенова провела встречу с профессорско-преподавательским составом университета, в ходе чего были обсуждены актуальные вопросы отрасли. Особое внимание уделили роли учителей в реализации задач дальнейшего развития системы образования.

«У нас ежегодно рождается 400 тысяч детей. Согласно расчетам, после 2030 года на рынке труда будет преобладать доля тех, кто родился после 2003 года. Поэтому необходимо обучение квалифицированных педагогов для подготовки и воспитания нового поколения, которое будет дальше работать на развитие страны. Это фактор укрепления нашего суверенитета», — отметила Тамара Дуйсенова.

В этом году женскому педагогическому университету исполняется 80 лет. Юбилей крупного учебного заведения, которое стало кузницей учителей, планируется отметить на уровне всей страны. Тамара Дуйсенова выразила поддержку этой инициативе. Вместе с тем она отметила, что мероприятия должны быть познавательными, отражать изменения, которые произошли в педагогической отрасли за эти годы, и рассматривать, каким должен быть современный учитель.