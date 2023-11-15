ЮНИСЕФ сообщил, сколько детей остаются в секторе Газа

В секторе Газа находятся около миллиона детей, многие пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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В секторе Газа находятся около миллиона детей, многие из них пропали без вести или оказались под обломками рухнувших зданий, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"Внутри анклава нет безопасного места для миллиона детей Газы... Многие дети пропали без вести и, как полагают, похоронены под обломками рухнувших зданий и домов, что является трагическим результатом применения оружия взрывного действия в населенных пунктах", - приводятся слова Рассел на сайте ЮНИСЕФ.

Она подчеркнула, что более 4,6 тысячи детей погибли и около девяти тысяч получили ранения в секторе Газа.