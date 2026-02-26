Фото: ТАСС

По информации агентства ЦТАК, в предстоящую пятилетку Корейская Народно-Демократическая Республика будет работать над созданием и внедрением новых секретных видов вооружений, включая противоспутниковые системы. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на IX съезде Трудовой партии Кореи, прошедшем в столице страны с 19 по 25 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Для поднятия военно-технической мощи вооруженных сил КНДР на наивысший в мире уровень в срок нового пятилетнего плана Центральная военная комиссия партии выдвинула важнейшие задачи по постановке на вооружение нашей армии новых тайных вооружений, специальных стратегических вооружений, провела серьезное рассмотрение новых планов развития национальной обороны, составленных в соответствующих областях, и с уверенностью и ответственностью одобрила перспективные планы", - указал Ким Чен Ын.

Он конкретизировал, что в них будут включены межконтинентальные баллистические ракетные комплексы наземного и подводного базирования, беспилотные ударные комплексы с технологией ИИ, специальные вооружения для нанесения удара по спутникам вражеских государств в случае войны, системы радиоэлектронной борьбы и современные спутники-разведчики.

Кроме того, в предстоящие пять лет планируется ежегодно дополнительно размещать стратегические вооружения для сдерживания противников, в частности, 600-мм и 240-мм РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы для повышения плотности и продолжительности сосредоточенной атаки.

"Через пять лет, когда будет выполнен новый план развития национальной обороны, будет чрезвычайно увеличена наша государственная обороноспособность, уровня которой не могут достичь враги", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Он также отметил, что в области научных исследований в сферах национальной обороны и военной промышленности будет продолжено серийное производство сверхсовременных вооружений в целях развития технологий и модернизации вооруженных сил КНДР с учетом тенденций развития мировой оборонной науки.