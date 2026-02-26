В КНДР намерены внедрять секретные виды вооружений

В мире
128
Айман Аманжолова
корреспондент

Лидер страны Ким Чен Ын отметил, что среди них будут противоспутниковые системы

Фото: ТАСС

По информации агентства ЦТАК, в предстоящую пятилетку Корейская Народно-Демократическая Республика будет работать над созданием и внедрением новых секретных видов вооружений, включая противоспутниковые системы. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на IX съезде Трудовой партии Кореи, прошедшем в столице страны с 19 по 25 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Для поднятия военно-технической мощи вооруженных сил КНДР на наивысший в мире уровень в срок нового пятилетнего плана Центральная военная комиссия партии выдвинула важнейшие задачи по постановке на вооружение нашей армии новых тайных вооружений, специальных стратегических вооружений, провела серьезное рассмотрение новых планов развития национальной обороны, составленных в соответствующих областях, и с уверенностью и ответственностью одобрила перспективные планы", - указал Ким Чен Ын.

Он конкретизировал, что в них будут включены межконтинентальные баллистические ракетные комплексы наземного и подводного базирования, беспилотные ударные комплексы с технологией ИИ, специальные вооружения для нанесения удара по спутникам вражеских государств в случае войны, системы радиоэлектронной борьбы и современные спутники-разведчики.

Кроме того, в предстоящие пять лет планируется ежегодно дополнительно размещать стратегические вооружения для сдерживания противников, в частности, 600-мм и 240-мм РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы для повышения плотности и продолжительности сосредоточенной атаки.

"Через пять лет, когда будет выполнен новый план развития национальной обороны, будет чрезвычайно увеличена наша государственная обороноспособность, уровня которой не могут достичь враги", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Он также отметил, что в области научных исследований в сферах национальной обороны и военной промышленности будет продолжено серийное производство сверхсовременных вооружений в целях развития технологий и модернизации вооруженных сил КНДР с учетом тенденций развития мировой оборонной науки.

#вооружение #КНДР

Популярное

Все
Встречи в формате диалога
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
До 60 млн долларов выделил UFC на организацию турнира в Белом доме
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
На Канарских островах нашествие саранчи
Высокий уровень общественной поддержки
Обеспечить лабораториями и доступными лекарствами
Канал контрабанды наркотиков ликвидировал КНБ
ЕАЭС: взаимное признание ученых званий
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Загадки древнего Талхиза
Проверена готовность плотин и каналов
0-9 классы второй смены отправили на «дистанционку» в Астане
Ушел на фронт 17-летним...
В Уральске состоялся Oral Winter Fest
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию
Астана встретила героев зимних Игр
Сельские медики получили спецтехнику
Наш квартет в мировой теннисной элите
Счет побед – в нашу пользу
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Не только сильные, но и красивые
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Сахарный завод работает стабильно
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гинне…
Золото продолжает дорожать
Lamborghini заморозил выпуск электросуперкара

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]