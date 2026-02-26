Число жертв наводнений в Бразилии продолжает расти

Происшествия,В мире,Погода
2
Айман Аманжолова
корреспондент

Уже известно о 48 погибших и еще 20 человек пропали без вести  

По данным местных СМИ, наибольший ущерб стихия нанесла муниципалитетам Жуис-ди-Фора и Уба, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Число жертв разрушений, вызванных проливными дождями в бразильском штате Минас-Жерайс, достигло 48 человек. По информации пожарной службы штата, 20 граждан продолжают числиться пропавшими без вести. 

По сообщениям местных СМИ, наибольший ущерб стихия нанесла муниципалитетам Жуис-ди-Фора и Уба. Властям удалось оказать помощь более 200 пострадавшим. Всего более 440 человек остались без крыши над головой, а около 3600 жителей эвакуировались из наиболее опасных районов. 

В регионе объявили чрезвычайное положение и приостановили занятия в школах. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели организовали восемь оперативных групп для ликвидации последствий трагедии. К работам привлечены вооруженные силы страны.  

По информации Национального института метеорологии Бразилии, причиной трагедии стали рекордные осадки. Только в Жуис-ди-Фора выпало 733 миллиметра осадков, что в четыре раза превышает средний показатель по региону. Институт выпустил предупреждения о риске новых оползней и паводков в ближайшие дни из-за усиливающегося холодного фронта.

Между тем в социальных сетях распространяется видео, снятое очевидцами происшествия. На нем видны ужасающие последствия наводнения в муниципалитете Уба. Кадры демонстрируют стремительный поток коричневой воды, который уносит ветки, обломки и прочий мусор по улицам города. Внезапно на видео появляются гробы, унесенные потоком воды из местного похоронного бюро.

#Бразилия #наводнения

