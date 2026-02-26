Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Конкурс красоты включает в себя соревнования тысяч верблюдов за призы, стоимость которых исчисляется миллионами долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Двадцать верблюдиц дисквалифицировали с конкурса красоты в Омане после того, как выяснилось, что они подверглись косметическим процедурам.

Как отмечает газета Daily Mail, конкурсы красоты среди верблюдов регулярно проводятся в странах Персидского залива. Мероприятия посвящены наследию бедуинов и включают в себя соревнования тысяч верблюдов за призы, стоимость которых исчисляется миллионами долларов.

Однако на соревнованиях, проходивших в столице Омана Маскате в начале этого года, многие заводчики попытались получить преимущество, используя запрещенные инъекции для увеличения губ верблюдиц, миорелаксантов для смягчения морды и инъекции силиконового воска для увеличения горба.

«Первыми подобные косметические улучшения заметили ветеринарные эксперты, участвовавшие в соревнованиях, что вынудило организаторов дисквалифицировать 20 участвовавших верблюдов», - говорится в статье.

Издание пишет, что это не первый случай дисквалификации верблюдов за использование препаратов и других косметических процедур на таких соревнованиях - в 2021 году более 40 верблюдиц были исключены с конкурса красоты в Саудовской Аравии. Местные заводчики не только кололи животным коллагеновые филлеры, но и гормоны для стимуляции роста мышц.