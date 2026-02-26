В Омане выбрали самую красивую верблюдицу

В мире,Lifestyle
168
Айман Аманжолова
корреспондент

20 животных исключили за косметические процедуры

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Конкурс красоты включает в себя соревнования тысяч верблюдов за призы, стоимость которых исчисляется миллионами долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Двадцать верблюдиц дисквалифицировали с конкурса красоты в Омане после того, как выяснилось, что они подверглись косметическим процедурам.  

Как отмечает газета Daily Mail, конкурсы красоты среди верблюдов регулярно проводятся в странах Персидского залива. Мероприятия посвящены наследию бедуинов и включают в себя соревнования тысяч верблюдов за призы, стоимость которых исчисляется миллионами долларов.

Однако на соревнованиях, проходивших в столице Омана Маскате в начале этого года, многие заводчики попытались получить преимущество, используя запрещенные инъекции для увеличения губ верблюдиц, миорелаксантов для смягчения морды и инъекции силиконового воска для увеличения горба.

«Первыми подобные косметические улучшения заметили ветеринарные эксперты, участвовавшие в соревнованиях, что вынудило организаторов дисквалифицировать 20 участвовавших верблюдов», - говорится в статье.

Издание пишет, что это не первый случай дисквалификации верблюдов за использование препаратов и других косметических процедур на таких соревнованиях - в 2021 году более 40 верблюдиц были исключены с конкурса красоты в Саудовской Аравии. Местные заводчики не только кололи животным коллагеновые филлеры, но и гормоны для стимуляции роста мышц.

#конкурс #верблюд #красота #Оман

Популярное

Все
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
Встречи в формате диалога
До 60 млн долларов выделил UFC на организацию турнира в Белом доме
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
На Канарских островах нашествие саранчи
Высокий уровень общественной поддержки
Обеспечить лабораториями и доступными лекарствами
Канал контрабанды наркотиков ликвидировал КНБ
ЕАЭС: взаимное признание ученых званий
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Проверена готовность плотин и каналов
Загадки древнего Талхиза
Ушел на фронт 17-летним...
Сельские медики получили спецтехнику
В Уральске состоялся Oral Winter Fest
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию
Астана встретила героев зимних Игр
Наш квартет в мировой теннисной элите
Счет побед – в нашу пользу
0-9 классы второй смены отправили на «дистанционку» в Астане
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Сахарный завод работает стабильно
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гинне…
Золото продолжает дорожать
Кристоф Лерибо стал новым директором Лувра
Шедевр лезвиями: казахстанская художница написала портрет М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]