Южный регион наконец-то избавится от энергодефицита

Общество
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Любовь Доброта

Строительство двух крупных энергетических объектов избавит южный регион Туркес­танской области от дефицита электроэнергии.

Для этого в селе Киелитас Толебийского района строят крупную электростанцию на базе парогазовой установки мощностью 1 000 киловатт. Стоимость проекта – 600 млрд тенге. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2026 год. Предполагается, что производимой электроэнергии хватит, чтобы обеспечить ею южные районы Туркестанской области, включая Толебийский, Казыгуртский и Сарыагашский.

Строится в Толебийском райо­не и новая подстанция, приз­ванная улучшить качество электроэнергии, подаваемой населению, социальным и промышленным объектам в мик­рорайонах «Казыгуртский», «Алатау», «Самал» и «Шанырак». Ведь сейчас нередки ситуации, когда в сети падает напряжение, то и дело оставляя потребителей без света. Подрядчик уже завершил проведение земляных работ, забетонировал площадки и установил два трансформатора отечественного производства на 10 тыс. киловатт каждый. Завершена также прокладка 14 км электросетей. Сметная стоимость объекта оценивается в 2 млрд 169 млн тенге.

#Туркестанская область #строительство #электроэнергия #электростанция

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