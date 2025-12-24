Казахстанская продукция выходит на рынки ЕС и стран Персидского залива

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минсельхоз ведет активную работу по открытию новых экспортных направлений. В результате переговоров с 7 странами подписано 16 ветеринарных сертификатов. Об успехах в торговой дипломатии рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на серии итоговых пресс-конференций Правительства.

Благодаря доступу на новые рынки за 10 месяцев экспорт говядины достиг 30,2 тыс. тонн (рост в 1,7 раза), а баранины – 25,5 тыс. тонн (рост в 1,9 раза). Открыты рынки Азербайджана (животноводческая продукция), Монголии (МРС), Марокко (корма), Ирана (шкуры) и ЕС (мед).

В настоящее время прорабатываются поставки мяса и молока в Японию, Южную Корею, ОАЭ. С Катаром и Великобританией обсуждается экспорт меда, а с Эквадором – поставки цист артемии.