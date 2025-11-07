Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане открылся XVII Международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее».

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения остаются приоритетом государственной политики.

По его словам, за последние десятилетия Казахстан достиг значительных результатов в области репродуктивной медицины. Эра вспомогательных репродуктивных технологий началась в 1995 году, и за это время в стране родилось около 45 тысяч детей благодаря программам ЭКО.

Сегодня в Казахстане работают 32 центра ЭКО, из которых 19 предоставляют услуги в рамках системы ОСМС, включая три государственных – Национальный научный центр материнства и детства, Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, а также областной перинатальный центр в Актобе.

С 2021 года по инициативе Главы государства в стране реализуется государственная программа «Аңсаған сәби», в результате которой родилось более 11 тысяч детей.

«Наши клиники стали школой для коллег из стран Центральной Азии. О достижениях казахстанских репродуктологов известно далеко за пределами страны», – отметил Тимур Султангазиев.

Вице-министр подчеркнул, что Казахстан находится среди стран с наиболее развитыми практиками применения ВРТ.

«Бесплодие – не только медицинская, но и социальная проблема, затрагивающая судьбы семей. Мы продолжим системную работу по укреплению репродуктивного здоровья и развитию отрасли», – заявил он.

Тимур Султангазиев поблагодарил отечественных и зарубежных специалистов за вклад в развитие направления и выразил уверенность, что конгресс станет площадкой профессионального обмена опытом и стимулом для дальнейшего роста казахстанской репродуктивной медицины.

В эти дни в Алматы проходит XVII Международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) — крупнейшее событие в Центральной Азии, посвящённое вопросам репродуктивного здоровья, женского и мужского бесплодия, применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), ведению беременности, а также правовым и этическим аспектам репродуктивной медицины. В этом году Конгресс будет приурочен к 30-летию ВРТ в Казахстане.

Форум собрал более 1000 специалистов из Казахстана и более 25 стран мира, в том числе Австралии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Республики Беларусь, Бразилии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Ирландии, Италии, Китая, Кыргызстана, Франции, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Турции, Чехии, России, США, Узбекистана, Японии.