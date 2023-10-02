За антисанитарию в… автоответе?

Общество
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Асет Сыздыков

В Астане участились жалобы на несвоевременный вывоз мусора, однако компания, ответственная за эту работу, заявляет, что держит ситуацию под контролем.

Проблема с вывозом мусора в столице стала особенно острой в августе, когда выведенные из терпения горожане стали массово публиковать в социальных сетях фото и видео с переполненными контейнерами близ жилых домов. Больше всего жалоб поступало от жителей левобережья и района Нура.

Так, жительница дома по Мәңгілік Ел, 40 Ляззат Конарбаева сообщила, что мусор не убирают по несколько дней. Отходы вываливаются из переполненных баков, образуя груды, отчего по дворам разносится невыносимый смрад, а по асфальту растекаются зловонные лужи.

– Сил нет терпеть! И это не окраина города, а центр столицы! Раньше переполненные баки были после выходных, к чему граждане относились с пониманием. Но сейчас такая картина в будни. В Clean city не реагируют на замечания, у них – автоответчик. В центре Астаны живем как в трущобах! Скоро мусор прив­лечет грызунов и тараканов, которые доберутся и до наших квартир, – негодует жительница.

Также о «мусорном» коллапсе заявили жители правобережья: домов по проспекту Абая, 21, улицам Кубрина, 20⁄1, Кумисбекова, 8, ряда домов по Бейбитшилик.

Столичный акимат пояснил, что за вывоз мусора в городе отвечает ТОО «Clean City NC». Мы обратились в компанию, адресовав жалобы горожан. Получили письменный ответ: «В летний период ежегодно увеличиваются жалобы со стороны населения, связанные с сезоном бахчевых культур. Указанные вами адреса не исключение. При этом компания продолжает обеспечивать бесперебойную работу по вывозу твердых бытовых отходов».

Выходит, организация не успевает вывозить содержимое баков только из-за того, что горожане в августе начинают больше выб­расывать арбузных и дынных корок? Пояснений от пресс-службы на этот счет не последовало…

Поинтересовались мы и на предмет того, как в целом ТОО «Clean City NC» очищает город от мусора. Компания работает в две смены и охватывает все районы города. Первая группа техники выходит на уборку с шести часов утра и до обеда, а после за работу принимается вторая смена, которая завершает выезд в 22 часа. Для удобства работы компания поделила столицу на 40 участков и 84 маршрута. Ежедневно в этом процессе задействованы более 200 работников и около 80 единиц спецтехники. Достаточно ли этого для города, на предприятии прямо не ответили и лишь заверили, что транспорт соответствует экологическому классу «Евро 4», позволяющему обеспечить своевременный и качественный вывоз твердых бытовых отходов.

«Каждый день осуществляется вывоз около 850–950 тонн твердых бытовых отходов со всей территории города. Далее они направляются на мусороперерабатывающий завод, который находится вдоль шоссе Алаш», – сообщили в пресс-службе ТОО «Clean City NC».

В акимате Астаны признают, что возможностей одной компании Clean City на город с населением в 1,4 млн человек уже недостаточно, поэтому в этой сфере грядут большие изменения.

– Город ежегодно растет, действующий автопарк поставщика услуг не успевает за его ростом. На сегодня нужно как минимум 150 мусоровозов, а новый специализированный транспорт, как вы знаете, дорогой. Одна компания, к сожалению, уже не может полностью охватить город. Поэтому в скором времени планируем провести конкурс, где определим сразу несколько поставщиков, – сообщил руководитель отдела регулирования твердых бытовых отходов и очистки водной глади управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Айдар Рашид.

Теперь, по словам представителя управления, один услугодатель не будет обслуживать весь город. На каждый район города будет свой поставщик.

– Мы в корне пересматриваем наши требования. Например, у обслуживающей организации должен быть свой автопарк, новая техника, контейнеры, квалифицированные специалисты. Сейчас работаем над конкурсной документацией, обсуждаем, сог­ласовываем с уполномоченными органами. Как подготовим докумен­ты, проведем конкурс. Самое главное для нас – поднять уровень обслуживания населения, – отметил Айдар Рашид.

Председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова считает, что причина падения качества обслуживания кроется в тарифе.

– Тариф на вывоз мусора в Астане один из низких по стране – 390 тенге в месяц на человека. В нем «сидят» расходы на услуги сбора, транспортировки, сортировки и захоронения отходов, а еще есть обслуживание транс­порта и зарплата сотрудникам. Но тариф, принятый в 2019 году, не менялся, а все кругом подорожало. Эта сумма не покрывает все расходы мусоровывозящих компаний. Кроме того, часть населения не платит за вывоз мусора. Вот и видим, что служба работает из рук вон плохо, – дает пояснение эколог.

Напомним, с 2018 года в столице действует раздельный сбор мусора. Соблюдаются ли эти нормы как со стороны населения, так и мусоровывозящей компании? В Clean City заверили, что да. Так, ТБО делится на две фракции: сухую и мокрую. Для удобства ввели разноцветные контейнеры. Желтые предназначены для сбора сухого мусора: это пластик, макулатура, металл и стекло. В зеленые и металлические баки попадает «мокрый» мусор: пищевые отходы и гигиенические средства. И, соответственно, разный транспорт их забирает. Белые мусоровозы опорожняют желтые баки, оранжевые грузовики берут на себя зеленые и металлические контейнеры.

Но стали поступать жалобы, что мусор за контейнерами или на навесах остается лежать нет­ронутым. Иногда жильцы оставляют рядом с баками мебель и строительные материалы. «ТОО «Clean City NC» осуществляет подбор мусора в радиусе 1,5 м от контейнерной площадки. Сюда входит и подбор мусора, который просыпался при загрузке в спецтехнику», – пояснили в компании.

Столичный акимат посоветовал горожанам в случае несвое­временного вывоза мусора обращаться в iKomek по номеру 109.

«На данный момент число обращений по поводу несвоевременного вывоза мусора сократилось в разы: оптимизированы маршруты, привлекается дополнительная техника. Заявки жителей отрабатываются в одно­дневный срок. Для оперативного реагирования увеличены каналы обратной связи. Кроме центра iKomek 109, обращения обрабатываются через социальные сети и Telegram-чаты районных акиматов. Вышеописанные меры позволили стабилизировать ситуацию с вывозом мусора», – прокомментировали в акимате.

#Несвоевременный вывоз мусора #Антисанитария

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