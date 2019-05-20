​За честность и прозрачность

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Женис Байтурин

В Актобе состоялась презентация деятельности гражданской платформы «Аманат» по мониторингу выборов. Куратор третьего направления платформы «Честность и прозрачность» Чингиз Лепсибаев рассказал о создании сети независимого наблю­дения во всех регионах и на каждом избирательном участке, разъяс­нил цели, задачи и основные направления работы общест­венной организации.

Деятельность платформы выст­роена по нескольким нап­равлениям. Ее члены проверяют готовность к проведению выборов (общественный мониторинг подготовительного этапа), работают над повышением осведомленности избирателей о кампании (в том числе ее юридических аспектах), организуют открытый обмен объективной информацией и мнениями по выборам среди граждан, журналистов, экспертов, ученых.

По всем указанным направлениям общественное объединение выстраивает сотрудничество с международными организация­ми, Центральной избирательной комиссией и избиркомами на местах, Верховным судом, местными исполнительными органами, Генпрокуратурой, предвыборными штабами кандидатов, СМИ, представителями научно-экспертного сообщества и гражданского сектора.

Так, члены гражданской платформы встретились с представителями региональных предвыборных штабов двух кандидатов в Президенты РК – Амиржана Косанова и Амангельди Таспихова. Представители общественной организации ознакомились с деятельностью предвыборных штабов и ходом агитационной кампании, а затем рассказали о работе гражданской платформы «Аманат», проводимой по мониторингу выборов, и вручили «Блокнот наблюдателя».

Объединение на базе своего штаба активно проводит семинары-тренинги по независимому наблюдению, разработанные на основе международных стандартов и практик и рассчитанные на подготовку тренеров, которые впоследствии сами будут обучать общественных наблюдателей в регионе. Тем самым предоставляется актуальная правовая информация о выборах, правах и обязанностях наблюдателей в избирательный период, механизмах взаимодействия с территориальными избирательными комиссиями, ЦИК, штабами кандидатов, о действиях наблюдателей в случае фиксирования нарушений. Обучение в настоящее время проходят независимые наблюдатели – активисты из районов и областного центра.

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