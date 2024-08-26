Врио акима Мойынкумского района осужден за взяточничество

Коррупция , Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Решением суда он оштрафован на 12 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мойынкумском районном суде вынесли приговор временно исполняющему обязанности акима района С. Тулегенову, руководителю отдела финансов этого же района Т. Адильбаеву и представителю ИП А. Шубаеву, сообщает Kazpravda.kz  

Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев - в даче ему взятки в сумме 400 тыс. тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе.

Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тыс. тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум.

«Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере по 12 млн тенге каждый, Адильбаев оштрафован на 26 млн тенге», – сообщили в Антикоре. 

Там же добавили, что в соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. 

 

#суд #акимат #штраф #взятки

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