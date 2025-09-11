С 1 сентября в регионе завершен купальный сезон. На брифинге на площадке РСК итогами работы поделился начальник управления гражданской обороны ДЧС по Акмолинской области Бакыт Абланов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Статистика тревожна и печальна. Несмотря на масштабную профилактическую работу и снижение общей смертности на воде на 46,2%, трагедий избежать в этом году не удалось. За нынешнее лето в водоемах области утонули 19 человек, из трое — несовершеннолетние.

Официально в регионе действовали 74 места для купания, где обеспечивались меры безопасности, патрулирование, средства спасения. Однако человеческий фактор остается главным риском: среди причин гибели людей купание в состоянии алкогольного опьянения, оставленные без присмотра дети, а также переоценка собственных сил и попытки самостоятельного спасения утопающих. Для сравнения: за прошлый летний сезон на воде погибло 13 человек, среди них три ребенка.

Каждая потерянная жизнь — это боль для семей и вызов для общества. Безопасность на воде начинается с личной ответственности каждого взрослого человека, снова предупреждают спасатели.

Между тем с 1 сентября, то есть с началом сезона охоты и рыболовства в области отмечается активное посещение водоемов уже любителями рыбной ловли. С начала года за нарушения правил безопасности на реках и озерах привлечены 47 рыбаков.

И снова печальные цифры. Несмотря на предпринимаемые профилактические меры, за последние 4 года на водоемах области зарегистрировано 10 случаев гибели на воде в сезон охоты и рыбалки.

Основные причины: несоблюдение мер безопасного поведения в лодках, в результате чего они опрокидывались, неиспользование спасательных жилетов при ловле рыбы.