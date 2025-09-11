За купальный сезон в Акмолинской области утонули 19 человек

Происшествия
120
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

С 1 сентября в регионе завершен купальный сезон. На брифинге на площадке РСК итогами работы поделился начальник управления гражданской обороны ДЧС по Акмолинской области Бакыт Абланов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Статистика тревожна и печальна. Несмотря на масштабную профилактическую работу и снижение общей смертности на воде на 46,2%, трагедий избежать в этом году не удалось. За нынешнее лето в водоемах области утонули 19 человек, из трое — несовершеннолетние.

Официально в регионе действовали 74 места для купания, где обеспечивались меры безопасности, патрулирование, средства спасения. Однако человеческий фактор остается главным риском: среди причин гибели людей купание в состоянии алкогольного опьянения, оставленные без присмотра дети, а также переоценка собственных сил и попытки самостоятельного спасения утопающих. Для сравнения: за прошлый летний сезон на воде погибло 13 человек, среди них три ребенка.

Каждая потерянная жизнь — это боль для семей и вызов для общества. Безопасность на воде начинается с личной ответственности каждого взрослого человека, снова предупреждают спасатели.  

Между тем с 1 сентября, то есть с началом сезона охоты и рыболовства в области отмечается активное посещение водоемов уже любителями рыбной ловли. С начала года за нарушения правил безопасности на реках и озерах привлечены 47 рыбаков.

И снова печальные цифры. Несмотря на предпринимаемые профилактические меры, за последние 4 года на водоемах области зарегистрировано 10 случаев гибели на воде в сезон охоты и рыбалки.

Основные причины: несоблюдение мер безопасного поведения в лодках, в результате чего они опрокидывались, неиспользование спасательных жилетов при ловле рыбы.

#Акмолинская область #купальный сезон #утонувшие

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Горячие обеды – каждому школьнику
Праздник позитивных привычек
Капсулы здоровья... для коров
Вторая жизнь плантаций
Переходят на водосбережение
Не просто стратегия, а шанс
Глава государства поздравил Kazinform
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На пути к е-экономике будущего
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

На Кубе полный блэкаут
Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства Ч…
Рабочих вытащили из канализационного колодца в Семее
Туристов с помощью альпинистского снаряжения спустили с кан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]