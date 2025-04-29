За нарушения в сфере госзакупок привлекли должностных лиц в области Жетісу

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В Каратальском районе области Жетісу руководитель отдела акимата Каратальского района отказался подписывать контракт на строительство водопровода, несмотря на законно проведенный конкурс. Проигнорировав результаты, отдел ЖКХ провел закупку повторно и выбрал другого подрядчика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, руководитель районного отдела ЖКХ без оснований отказался от заключения договора с победителем состоявшегося конкурса на строительство водопроводных сетей на сумму свыше 100 млн тенге. При этом, повторно провел закупки и на этот раз контракт заключен с другим участником.

В другом случае подрядчик поставил товары, не соответствующие техническим требованиям, которые не смотря на эти нарушения были приняты отделом ЖКХ этого же района.

Его привлекли к административной ответственности за нарушения закона в сфере госзакупок (по ч.ч.3 и 10-2 ст. 207 КоАП РК и наложен штраф в размере 130 МРП (511 160 тенге).
 
По акту прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечены и другие члены конкурсной комиссии по основаниям, дискредитирующим государственную службу, двум руководителям и четырем специалистам объявлено о неполном служебном соответствии.
 
Прокуратура продолжает контроль за соблюдением законодательства и предупреждением коррупционных рисков в сфере госзакупок.

#конкурс #акимат #госзакупки #область Жетісу

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