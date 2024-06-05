За некачественные госуслуги наказан сельский аким

Общество
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Дина Боранбаева

Более 200 нарушений законодательства в сфере оказания гос­услуг выявлено департаментом Агентства РК по делам государственной службы по области Жетысу с начала текущего года.

фото из архива "КП"

Чаще всего ответственные ведомства несвоевременно регистрируют заявления и нарушают сроки отказов при неполном пакете документов. Так, в ходе удаленного мониторинга портала «Е-лицензирование» выявлен факт необоснованного отказа в выдаче решения на изменение целевого назначения земельного участка.

«В соответствии с Правилами оказания услуги при изменении целевого назначения участка в черте населенного пункта услугодателю необходимо в течение одного рабочего дня направить заявление услугополучателя в структурное подразделение местного исполнительного органа в сфере архитектуры и градостроительства, – уточняют в департаменте. – Решение принимается на основании его заключения. Однако аппаратом акима Бактыбайского сельского округа Ескельдинского района отказ предоставлен без заключения уполномоченного органа, и, соответственно, является необоснованным. Также были нарушены порядок и срок оказания госуслуги, что недопустимо».

Более того, после обращения в районный акимат выяснилось, что изменение целевого назначения на участок возможно. В результате нарушенные права услугополучателя были восстановлены, а акима сельского округа привлекли к административной ответственности.

#проверка #нарушения #аким #госуслуги #область Жетысу

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