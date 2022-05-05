Статьи
За незаконный кредит – реальный срок
Портнягина Наталия
корреспондент

Уральским городским судом вынесен приговор виновным в хищении средств, выделенных из госбюджета по линии Аграрной кредитной корпорации и предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств. Общая сумма ущерба государству превысила 600 миллионов тенге.

Как отметили в пресс-службе Уральского городского суда, Е. Онгарбек, занимая руководящие должности АКК в филиа­лах по Западно-Казах­станской и Мангистауской областям, будучи лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, зло­употребляя служебным положением, в сговоре со специалистом по кредитованию филиалов Б. Нуркатовым, а также совместно с предпринимателем А. Торахановым и главой КХ «Урал» А. Камзиным совершал хищения вверенных ему денежных средств в особо крупном размере. Помимо этого, главы КХ М. Арыс­танов, Н. Жумагулов, М. Ержанов, М. Байгутиев при пособничестве Онгарбека получали незаконные кредиты в Западно-Казахстанском филиале АО «АКК» и в Кредитном товариществе «Акжайык Агро».

Онгарбек, Тораханов, Нуркатов вину в предъяв­ленном обвинении не признали. Остальные подсудимые вину признали в полном объеме.

В судебных прениях прокурор просил суд признать Онгарбека, Тораханова, Нуркатова и Камзина виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет с назначением дополнительного наказания. Подсудимых Арыстанова, Жумагулова, Ержанова, Байгутиева признать виновными и ­освободить их от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственнос­ти. Потерпевшая сторона, согласившись с мнением прокурора в части наказания, просила возместить причиненный материальный ущерб.

В итоге суд признал Е. Онгарбека виновным по статье 28 части 5 (виды соучастников уголовного правонарушения), 219 час­ти 1 УК (незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) и освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, по статьям 361 части 4 пункту 3 (злоупотребление должностными полномочиями), 189 части 4 пункту 2 УК (присвое­ние или растрата вверенного чужого имущества) назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Б. Нуркатова и А. Тораханова приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности. А. Камзину назначили пять лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности.

Суд также признал виновными руководителей крестьянских хозяйств. Однако они были осво­бождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Приговор суда не вступил в законную силу.

Популярное

Все
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
Равнение на лучших
За незаконный кредит – реальный срок
По воле народа
Медальон памяти
Ресурсная база устойчивого развития
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Статьи
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
Статьи
Равнение на лучших
Статьи
Ресурсная база устойчивого развития
Статьи
По воле народа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]