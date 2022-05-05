За незаконный кредит – реальный срок

Уральским городским судом вынесен приговор виновным в хищении средств, выделенных из госбюджета по линии Аграрной кредитной корпорации и предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств. Общая сумма ущерба государству превысила 600 миллионов тенге.

Как отметили в пресс-службе Уральского городского суда, Е. Онгарбек, занимая руководящие должности АКК в филиа­лах по Западно-Казах­станской и Мангистауской областям, будучи лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, зло­употребляя служебным положением, в сговоре со специалистом по кредитованию филиалов Б. Нуркатовым, а также совместно с предпринимателем А. Торахановым и главой КХ «Урал» А. Камзиным совершал хищения вверенных ему денежных средств в особо крупном размере. Помимо этого, главы КХ М. Арыс­танов, Н. Жумагулов, М. Ержанов, М. Байгутиев при пособничестве Онгарбека получали незаконные кредиты в Западно-Казахстанском филиале АО «АКК» и в Кредитном товариществе «Акжайык Агро».

Онгарбек, Тораханов, Нуркатов вину в предъяв­ленном обвинении не признали. Остальные подсудимые вину признали в полном объеме.

В судебных прениях прокурор просил суд признать Онгарбека, Тораханова, Нуркатова и Камзина виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет с назначением дополнительного наказания. Подсудимых Арыстанова, Жумагулова, Ержанова, Байгутиева признать виновными и ­освободить их от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственнос­ти. Потерпевшая сторона, согласившись с мнением прокурора в части наказания, просила возместить причиненный материальный ущерб.

В итоге суд признал Е. Онгарбека виновным по статье 28 части 5 (виды соучастников уголовного правонарушения), 219 час­ти 1 УК (незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) и освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, по статьям 361 части 4 пункту 3 (злоупотребление должностными полномочиями), 189 части 4 пункту 2 УК (присвое­ние или растрата вверенного чужого имущества) назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Б. Нуркатова и А. Тораханова приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности. А. Камзину назначили пять лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности.

Суд также признал виновными руководителей крестьянских хозяйств. Однако они были осво­бождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Приговор суда не вступил в законную силу.