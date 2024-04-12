За ночь в Оренбурге подтопило еще сотни домов и участков

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться и уже составляет 1 120 см, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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В результате в городе подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков, сообщил журналистам первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

«Уровень воды повышается, и сейчас мы видим уже уровень 1 120 см. За ночь было подтоплено фактически еще 900 приусадебных участков и 361 дом», - отметил он.

Кудинов уточнил, что за ночь были вывезены с подтопленных территорий 99 человек, сейчас в пунктах временного размещения находятся 165 жителей Оренбурга. На данный момент пострадавших в результате паводка в городе нет.