За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте

В Шымкенте начали служебное расследование в отношении полицейского, давшего родственнику поездить на служебном автомобиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Видео, запечатлевшее молодого парня за рулем служебной машины полиции, ранее появилось в Казнете. Оно не осталось без внимания стражей порядка.

Полиция установила, что за рулем служебной машины находился родственник руководителя одного из подразделений ДП.

«Сотрудники Каратауского РУП составили на должностное лицо административный протокол по части 5 статьи 612 КоАП РК «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления».

По факту инспекция по личному составу ДП Шымкента проводит служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры дисциплинарного воздействия, вплоть до освобождения от занимаемой должности», – заявили в Департаменте полиции мегаполиса.