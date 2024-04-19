Заболеваемость краснухой и гепатитом снизилась до единичных случаев

Краснухой казахстанцы болеют в 2 тыс. раз меньше, чем 25 лет назад. Такие данные привели участники международной конференции, прошедшей в Алматы в рамках Европейской недели иммунизации, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

С помощью действующей программы иммунизации в стране за последние годы отмечено снижение заболеваемости

раз краснухой: с 15 346 случаев в 1998 году до 7 случаев в 2023 году. Заболеваемость паротитом снилизась с 5 490 случаев в 1998 году до 26 случаев в 2023 году.

Кроме того, случаи заболевания гепатитом «В» – с 3 943 случаев в 1998 году снизились до 39 случаев в 2023 году, более чем в 101 раз, а среди детей, которых начали вакцинировать с рождения с 953 случаев в 1998 году до 3 в 2023 году.

Не зарегистрированы случаи дифтерии с 2009 года, полиомиелита с 1996 года. Регистрируются единичные случаи столбняка, коклюша, которые в 83% случаях зарегистрированы среди непривитых лиц.

В 2024 году в национальный календарь прививок включена вакцинация против вируса папилломы человека, возбудителя рака шейки матки. Рак шейки матки является 4-м по распространенности видом рака у женщин в мире. Ежегодно в мире регистрируется 604 тысячи новых диагностированных случаев и 342 тысячи смертей от рака шейки матки.