Заболеваемость сибирской язвой снизилась вдвое в Казахстане

Всего в текущем году было зарегистрировано 17 случаев заболевания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане заболеваемость сибирской язвой за последние 10 месяцев снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В ведомстве напомнили, что сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание, которое поражает сельскохозяйственных и диких животных, а также человека. Болезнь часто сопровождается тяжелым течением и может привести к летальному исходу. Она протекает в кожной или генерализованной форме, включая септическую, кишечную и легочную формы.

Возбудитель сибирской язвы — сибиреязвенный микроб, который сохраняется в почве на протяжении многих лет. Заражение происходит при контакте с больными животными, их мясом и продуктами животноводства, а также через почву.

«Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до 14 дней, но чаще всего симптомы проявляются через 3–6 суток после заражения. К ним относятся общая слабость, высокая температура, увеличение лимфатических узлов и учащенное сердцебиение. Человек может заразиться от больных сибирской язвой животных, к ним относятся крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды», – пояснили в Национальном центре общественного здравоохранения.

Заражение может произойти при уходе за животными, их забое, обработке мяса, а также при контакте с продуктами животноводства - шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина. При этом споры могут сохраняться годами, в том числе в почве. Через контакт с землей споры попадают в микротравмы в коже, что приводит к развитию кожной формы сибирской язвы.

«Кожная форма составляет в большинстве всех случаев сибирской язвы (98-99 %). Наиболее часто встречается карбункулезная форма заболевания, с образованием черного безболезненного плотного струпа, вокруг которого образуется выраженный воспалительный валик красного цвета. Для профилактики сибирской язвы лицам, имеющим частный сельскохозяйственный скот, необходимо соблюдать меры личной гигиены, проводить вакцинацию животных, не устраивать самостоятельно забой заболевших (павших) животных без ветеринарного освидетельствования», – рекомендовали в НЦОЗ.

Кроме того, не следует покупать мясо и мясные продукты у частных лиц, торгующих в неустановленных местах, где отсутствует санитарно-ветеринарный контроль. При покупке мяса на рынках необходимо требовать ветеринарное заключение, подтверждающее безопасность продукции.

Работникам, занимающимся переработкой, транспортировкой и продажей животноводческого сырья, необходимо соблюдать меры личной гигиены и профилактики. Важной мерой профилактики этой грозной инфекции является вакцинация животных.

Сотрудникам мясокомбинатов, ветеринарным работникам, работникам лабораторий, работающим с возбудителем сибирской язвы, необходимо получить профилактические прививки вакциной.

Подробнее о том, что у 11 жителей Алматинской области ранее подтвердился диагноз «сибирская язва», можно прочитать здесь.