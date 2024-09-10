У 11 жителей Алматинской области подтвердился диагноз «сибирская язва»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской области госпитализировано 16 человек. У 11 из них диагноз подтвердили, у четверых результат отрицательный, анализы ещё одного пациента уточняются, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

На данный момент все пациенты получают необходимое лечение, их состояние стабильное.

«В настоящее время распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем. Призываем жителей региона быть бдительными: покупать мясо и мясные продукты только в проверенных местах, соблюдать меры предосторожности при уходе за скотом», – сказал начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы на заседании штаба.

В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры.