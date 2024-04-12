Заботясь о природе, создаем лучшие решения

Конференция Sustainability Living Lab собрала в Назарбаев Университете более 60 студентов, профессоров и экспертов со всей страны.

Мы познакомились с молодым преподавателем Саятом Молдахметовым, который представил на выставке «зеленых» проектов любопытную модель: небольшой ветрогенератор с лопастями и солнечную панель. Преподаватель приехал из Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева и вместе со свои­ми студентами создал установку ветровой и солнечной энергии. Эту новацию они поставили на один из уличных фонарей на территории своего студенческого общежития.

– Ветроэлектрическая установка вырабатывает 600 ватт, солнечная – 200 ватт. Они заряжают аккумулятор, и одного заряда хватает, чтобы уличный фонарь работал всю ночь. Освещается не только двор общежития, но и футбольное поле. Таким образом, мы экономим расход электричест­ва, используя энергию ветра и солн­ца, – говорит о преимущест­ве проекта Саят Молдахметов.

Однако ветрогенератор вы­дает сразу постоянный ток, а все бытовые приборы, к примеру, работают от переменного напряжения. И здесь инженеры нашли решение: чтобы преобразовать ток, нужно специальное устройство – инвертор.

– Мы сами делали плату, – продолжает объяснять Саят Молдахметов. – Использовали лазерно-утюжную технологию, то есть приглаживали материал утюгом. В первое время транзисторы сильно нагревались, поэтому подключили их к радиатору для отвода тепла. В итоге инвертор работает хорошо – преобразовывает постоян­ное напряжение от ветроустановки в переменный ток.

Преподаватель-энтузиаст признается, что мотивировал студентов собрать такую установку не только для того, чтобы получить дешевую энергию (на самом деле много ее не получишь), а чтобы показать, что и они могут своими руками создать инновационную технологию, которая будет приносить пользу.

Пошли дальше по выставке и увидели студентку четвертого курса Назарбаев Университета Жанию Омарову. Девушка пос­тигает науку строительной и экологической инженерии. Она показала интересные изделия – художественные фигуры животных, птиц и рыб, выполненные из геополимерного бетона. Это тот же самый строительный бетон, но без цементного состава.

– В наш бетон входят только побочные продукты производства: летучая зола, гранулированный доменный шлак, кислородный конверторный шлак, также добавляем стеклотару в качестве замены песка и активатор, – рассказывает Жания.

При этом летучая зола и доменный шлак применяются в качест­ве частичной замены цемен­та в бетоне.

– Уникальность нашего проекта в том, что мы применяем редко используемый кислородно-конверторный шлак. В его составе есть свободные радикалы, которые могут привести к трещинам в бетоне. Чтобы решить эту проблему, мы применяли минеральную карбонизацию, то есть стабилизируем эти радикалы путем поглощения углекислого газа и получаем стабильные карбонаты, – поясняет она.

Жания Омарова показала лавку, каркас которой сделан из геополимерного бетона. Мы сели и убедились – устойчиво. По прочности материал не уступает обычному бетону. Только по цвету он темнее. Будущий инженер объясняет, что это из-за использования темных побочных продуктов.

– Наш бетон можно использовать в обустройстве города – те же самые лавочки, вазоны для цветов, даже можно выпускать тротуарную плитку. Выходит это не дороже, чем изготавливать обычный бетон, поскольку закупается цемент, а мы используем никому не нужные отходы. Но самое главное – это экологично. Применяя такую технологию, можно эффективно решить проб­лему мусора и загрязнения в стране, – уверена студентка.

Оглядывая работы студентов, наткнулись на интересные решения студентов Карагандинского университета им. Е. Букетова. Так, Рустем Кожабаев и Никита Маковей представили сразу три «зеленых» проекта. В глаза бросилась солнечная панель из CD-дисков.

– Эти диски у многих лежат дома, а некоторые их выбрасывают. Проблема в том, что они никак не перерабатываются и накапливаются на полигонах. Мы подумали, почему бы не использовать их как солнечную панель? Применяя кремниевые элементы, мы можем получать из них энергию. Конечно, такие диски не могут сравниться с мощностью настоящей солнечной панели, однако это хорошая альтернатива, – с энтузиазмом замечает Рустем Кожабаев.

Второй проект студентов показался нам куда внушительнее – гравитационный двигатель. Специальное устройство, которое вырабатывает энергию с помощью опускания груза.

– Гравитация – это фундаментальная сила, благодаря которой мы все держимся на Земле. Наш двигатель использует эту силу: ставится груз, который опускается, создаваемая сила передается на планетарный редуктор, он преобразовывает энергию. Ее хватит, чтобы зарядить телефон, – комментирует молодой изобретатель.

Третий проект – вторичное использование битого стекла.

– Все знают о вреде пластика, но никто не задумывается о вреде стекла, – продолжает Рустем Кожабаев. – Оно более тысячи лет распадается в почве и меняет ее щелочной состав. Своим проектом мы хотим подарить выбрасываемому стеклу «вторую жизнь». Мы измельчаем его с помощью шредера, затем смешиваем со специальной смолой и заливаем в форму, давая застыть.

В итоге мы взяли в руки компактный изумрудный органайзер для хранения предметов канцелярии. А еще увидели потрясающе красивый ночной светильник для детей. В планах у ребят – совершенствовать проекты, показать их потенциальным инвесторам и госорганам для дальнейшей коммерциализации.

На выставке можно было увидеть не только инновационные проекты, но и произведения искусства. Так, студентка Назарбаев Университета Рабига Ахметова организовала художественную выставку «Артэко». Вместо холстов, правда, были использованы предметы… одежды и постельного белья.

– Желательно использовать натуральные ткани: лен и хлопок. Основой конструкции является картон или ДВП-лист. На их поверхность накладывается ткань, которую грунтуем наждачкой. Когда поверхность твердеет, можно наносить рисунок. В основном используются акриловые краски, – объясняет художница.

Рабига привлекла к работе творческие клубы университета. Ребята сами придумывали сюжеты на тему экологии. Например, мы увидели картину студентки Амины Шариповой «Быстрая мода», где в свободном стиле перемешаны лица и одежды. Идея – показать чрезмерное следование моде, которое приводит к накоплению мусора из ненужной одежды.

Стоит отметить, что все студенты – участники программы Sustainability Living Lab, организованной Назарбаев Университетом. В рамках программы участники получили гранты для реализации своих проектов.

«Главной целью программы SLL является поддержка «зеленых» инициатив университетов, направленных на улучшение устойчивого развития кампусов. Она предоставляет студентам, преподавателям и сотрудникам университета возможность решать реальные экологические проблемы через применение прикладных исследований и инноваций, а также способствует повышению осведомленности об устойчивом развитии в сообщест­ве», – сообщили в пресс-службе университета.