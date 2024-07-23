Забытый ужин на плите едва не стал причиной гибели малышей в Экибастузе

Фото: Polisia.kz

Сильное задымление началось около 01.00 часов. Патрульные полицейские города Экибастуза Алмаз Нурмагамбетов, Темирлан Шадров и Мейрман Еркин и сотрудник ювенальной полиции Арайлым Мухамеджанова патрулировали город, когда получили вызов о том, что в доме по улице Абая из квартиры идет дым, а с балкона второго этажа дети просят о помощи. Прибыв на место, полицейские услышали крики о помощи.

Незамедлительно поднялись на второй этаж, однако двери были заперты изнутри.

«Мы стали разговаривать с детьми через закрытую дверь и просить, что необходимо ее открыть. Через время дверь открылась. Внутри мы увидели малолетних детей, подняли их и стали выносить из квартиры. В комнате увидели спящих родителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Разбудив, вынесли их на улицу. По приезду скорой помощи, и дети, и взрослые были осмотрены. Дети были госпитализированы в больницу. Мы всего лишь выполняли свой долг. В такой ситуации каждая минута могла оказаться роковой. Когда у спасенных родителей прошла первая паника, они, конечно, благодарили нас, но для нас главное было, что все остались живы», — рассказал инспектор патрульной полиции УП города Экибастуза Алмаз Нурмагамбетов.

Убедившись, что людей в квартире больше не осталось, стражи порядка покинули квартиру.

Впоследствии сотрудники полиции установили, что семья проживает в съемной квартире примерно месяц. Дети в возрасте трех и пяти лет, самому младшему год и девять месяцев. Родители находились в состоянии опьянения дома. Выяснилось, что мать детей, решив подогреть ужин, поставила кастрюлю на электрическую плиту. После чего пошла спать. О том, что произошло в квартире, родители узнали от полицейских.

После медицинского освидетельствования, в отношении родителей составлены административные протокола, материалы направлены в суд. Также, поведение законных представителей рассмотрено на городской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где принято решение об ограничении их в родительских правах сроком на 6 месяцев. В настоящее время отдел опеки и попечительства города Экибастуза готовит материалы. После прохождения курса лечения, малолетние дети будут определены в государственные учреждения.



