Задержан директор филиала «Семей орманы»

В результате масштабных пожаров летом прошлого года, правоохранительные органы усилили меры по борьбе с незаконной вырубкой и хищением леса

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Директор одного из филиалов «Семей орманы» задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

«9 июля в области Абай в результате длительной разработки оперативники МВД и КНБ при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, действовавшей под руководством директора одного из филиалов Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении хищения леса в полицию доставлено более 20 человек. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, деньги.

«Директор филиала и его подельники водворены в ИВС. Они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов. Работа в данном направлении продолжается», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Отмечается, что в январе текущего года в Павлодарской области была задержана преступная группа под руководством директора Республиканского государственного учреждения «Ертіс орманы». В отношении него и соучастников преступлений расследуется дело по фактам создания, руководства и участия в ОПГ.