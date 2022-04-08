В Павлодарской области задержали заместителя начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"МВД подтверждает, что в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств", – говорится в сообщении министерства внутренних дел.

Создана совместная следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по ст. 189 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в МВД.