Происшествия
Задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области
В Павлодарской области задержали заместителя начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"МВД подтверждает, что в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств", – говорится в сообщении министерства внутренних дел.
Создана совместная следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по ст. 189 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в МВД.