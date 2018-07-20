Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Происшествия
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Задержан второй подозреваемый в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК. 

"В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к совершению преступления. Один из них – Киясов Нуралы 1994 года рождения – был ранее задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Второй подозреваемый – 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман Бурибаевич – задержан специально созданной следственно-оперативной группой МВД и ДВД Алматы в микрорайоне Аксай-2, около общеобразовательной школы № 42 после широкомасштабных розыскных мероприятий", – проинформировали в МВД.

При этом, как отмечается, на розыск второго подозреваемого в убийстве министерством был ориентирован весь личный состав и другие приданные силы территориальных департаментов внутренних дел, а для расследования уголовного дела была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД во главе с первым заместителем министра внутренних дел РК Жанатом Сулейменовым.

По факту гибели Дениса Тена органы внутренних дел проводят досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК – убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений.

"Министерство внутренних дел РК благодарит всех неравнодушных людей, помогавших в раскрытии преступления. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертных исследований. Уголовное дело находится на контроле Генерального прокурора РК и министра внутренних дел РК", – добавили в пресс-службе.

Напомним, полиция Алматы вела поиски подозреваемого в убийстве Дениса Тена – 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области. Его фото было опубликовано МВД.

Ранее был задержан другой подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста – Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

Напомним, 19 июля днем на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы Денис Тен получил ножевые ранения. Спортсмен побежал за неизвестными, которые сняли зеркала с его автомобиля. В ходе потасовки Тен получил смертельное ранение. Денис Тен доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Спустя два часа, в 17:30, он умер.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил Генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование.

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