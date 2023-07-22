Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области

Скандальная история в селе Каргалы Алматинской области, где женщина издевалась над малолетней девочкой, закончилась задержанием, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

В ходе проверки сотрудники полиции установили 23-летнюю женщину, которая перевязав рот и руки малолетней девочки, увела ее к заброшенному зданию.

Подозреваемая задержана в одном из сел Жамбылской области и помещена в специальное подразделение полиции для временного содержания.

Как пояснила женщина ранее, сделала она это из-за денежного долга родителей малолетней.

Органами проводится досудебное расследование по ст.126 ч.2 п.5 УК РК «Незаконное лишение свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

В настоящее время проводятся следственные действия.