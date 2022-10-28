Задержание экс-полицейского Акимбаева прокомментировал Антикор

В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали информацию о длительном содержании под стражей жкс-полицейского Акимбаева, сообщает Kazpravda.kz.

"В социальных сетях распространяются сведения о длительном содержании под стражей Акимбаева А., якобы подозреваемого в совершении незначительных уголовных правонарушений, подследственность по которым не относится к Антикоррупционной службе. В этой связи сообщаем, что Антикоррупционной службой в отношении должностных лиц государственных органов окончено досудебное расследование по фактам совершения ряда тяжких коррупционных преступлений.

При задержании должностных лиц, Акимбаев А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), имеющий родственные отношения с одним из подозреваемых, воспрепятствовал проведению следственных действий, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений. В результате данных противоправных действий, его родственнику, подозреваемому в тяжком коррупционном преступлении удалось скрыться. В последующем, по истечении непродолжительного времени он был задержан и в настоящее время признал инкриминируемые деяния.

С учетом собранных доказательств деяния Акимбаева А. квалифицированы как заранее не обещанное укрывательство коррупционного, тяжкого преступления, воспрепятствование производству досудебного расследования и применение насилия в отношении представителей власти. Квалификация деяний Акимбаева А. утверждена надзирающим прокурором, с санкции следственного суда он взят под стражу, так как его деяния неразрывно связаны с действиями других фигурантов коррупционного уголовного дела", - говорится в сообщении Антикора.

Прокуратурой подследственность в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом определена за Антикоррупционной службой. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.