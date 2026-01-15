– Когда мы прибыли на место, перед нами открылась захватывающая панорама. С одной стороны – величественные горы, с другой – бескрайняя степь, сливаю­щаяся с горизонтом. Поселение располагалось на возвышенности, словно наблюдая за этим безбрежным пространством, – рассказывает краевед. – Неподалеку, как я предполагаю, находился второй – Аркалыкский – пикет старинного Сергиопольского тракта. Мне даже показалось, что отсюда можно разглядеть первый пикет – Улугузский, расположенный примерно в 25 километрах. На самом поселении остались лишь фундаменты двух домов, но живописность места не могла не восхищать. Единственной неприятностью был сильный пронизывающий ветер.

Рядом с остатками жилищ крае­веды нашли старинные монеты, осколки тончайшего фарфора, кости животных, элементы конской упряжи и фрагменты медных и бронзовых предметов. Все это говорит о жизни, некогда кипевшей здесь. Вероятно, жители поселения имели отношение к торговле. Об этом свидетельствовало обилие найденных пломб, гильз, мундирных пуговиц и обломков колокольчиков – предметов, характерных для торговых путей и почтовых станций.

Уже под конец поездки Марат Сасанов решил проверить металлоискателем внешнюю часть одного из фундаментов. Прибор указывал на наличие предмета из цветного металла внутри кладки. Разобрав камни, он извлек на свет три колокольчика. Один большой и два поменьше.

– Это поддужные колокольчики, или, как их еще называли, «ямская гармонь». Большой был главным, ведущим, а два поменьше – «подпевалами». Ямщики по звуку и ритму колокольчиков определяли скорость движения. Звонкий чистый звук разносился на несколько верст. В старину, заслышав переливные звуки, люди испытывали радость, ведь с приездом почтовой тройки можно было узнать последние новости, – рассказывает краевед.

Но вот вопрос: почему колокольчики оказались снаружи фундамента? Если бы хозяева хотели их спрятать, то логично было бы поместить их внутри дома. Загадка, которая пока остается без ответа. Но именно подобные загадки и делают работу краеведа такой увлекательной, побуждают к дальнейшим исследованиям.