Захоронения эпохи бронзы обнаружили в Карагандинской области

Фото из материалов экспедиции ТОО «EcoProf KZ»

По данным акимата Карагандинской области, ученые обнаружили пять захоронений, принадлежащих могильнику эпохи бронзы Акбайбише.

То, что все найденное археологами, действительно относится к эпохе бронзы, подтвердил радиоуглеродный анализ.

Три из пяти обнаруженных могильников находились на просёлочной дороге, а два – на пустыре. Все захоронения разграблены, но учёным всё же удалось обнаружить интересные артефакты.

В их числе фрагменты очень качественной для того времени керамики. Примечательно, что глина в её составе характерна для нынешнего Успенского сельского округа, а вот сама технология производства керамических изделий принадлежит мастерам из Центрального Казахстана. Это позволяет предположить, что ремесленники из разных регионов обменивались опытом и учились друг и друга.

Также археологи обнаружили скелет человека, захороненного без головы в позе эмбриона. Это говорит о сложных духовно-культурных представлениях и традициях людей, живших в ту эпоху.

«Все находки мы передали Центру по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Оттуда артефакты перенаправили в фонды музея села Успенского. Там их выставят, чтобы все желающие могли увидеть, – рассказал руководитель экспедиции, ведущий археолог научно-исследовательского отдела ТОО Александр Кнутов.

Сейчас обнаруженные захоронения огородили. Это нужно для того, чтобы сберечь находки.

Также учёные сделали подробные снимки, в том числе и с воздуха, руин Сарысуйской обогатительной фабрики, построенной в начале ХХ века британским инженером-конструктором Джоном Уилфордом Уорделлом.

«О руинах этой фабрики было известно управлению культуры, некоторым местным жителям, туристам, которые целенаправленно изучали информацию. Но широкой известности у объекта не было. По тем снимкам, которые мы сделали, можно попытаться реконструировать фабрику, виртуально восстановить её архитектуру», – говорит Александр Кнутов.

Учёные также провели археологическую разведку в районе бассейна реки Сарысу. В результате они нашли новые объекты, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железного века, Средневековья и новейшего времени.

В их числе большой каменный курган с «усами» – тасмолинская археологическая культура. Она относится к эпохе раннего железа и характерна для Центрального Казахстана.

Учёные планируют продолжить исследование этих объектов.