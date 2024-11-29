Захоронения эпохи бронзы обнаружили в Карагандинской области

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Археологические раскопки завершились в Успенском сельском округе Шетского района, сообщает Kazpravda.kz

Фото из материалов экспедиции ТОО «EcoProf KZ»

По данным акимата Карагандинской области, ученые обнаружили пять захоронений, принадлежащих могильнику эпохи бронзы Акбайбише.

То, что все найденное археологами, действительно относится к эпохе бронзы, подтвердил радиоуглеродный анализ.

Три из пяти обнаруженных могильников находились на просёлочной дороге, а два – на пустыре. Все захоронения разграблены, но учёным всё же удалось обнаружить интересные артефакты.

В их числе фрагменты очень качественной для того времени керамики. Примечательно, что глина в её составе характерна для нынешнего Успенского сельского округа, а вот сама технология производства керамических изделий принадлежит мастерам из Центрального Казахстана. Это позволяет предположить, что ремесленники из разных регионов обменивались опытом и учились друг и друга.

Также археологи обнаружили скелет человека, захороненного без головы в позе эмбриона. Это говорит о сложных духовно-культурных представлениях и традициях людей, живших в ту эпоху.

«Все находки мы передали Центру по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Оттуда артефакты перенаправили в фонды музея села Успенского. Там их выставят, чтобы все желающие могли увидеть, – рассказал руководитель экспедиции, ведущий археолог научно-исследовательского отдела ТОО Александр Кнутов. 

Сейчас обнаруженные захоронения огородили. Это нужно для того, чтобы сберечь находки.

Также учёные сделали подробные снимки, в том числе и с воздуха, руин Сарысуйской обогатительной фабрики, построенной в начале ХХ века британским инженером-конструктором Джоном Уилфордом Уорделлом.

«О руинах этой фабрики было известно управлению культуры, некоторым местным жителям, туристам, которые целенаправленно изучали информацию. Но широкой известности у объекта не было. По тем снимкам, которые мы сделали, можно попытаться реконструировать фабрику, виртуально восстановить её архитектуру», – говорит Александр Кнутов.

Учёные также провели археологическую разведку в районе бассейна реки Сарысу. В результате они нашли новые объекты, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железного века, Средневековья и новейшего времени.

В их числе большой каменный курган с «усами» – тасмолинская археологическая культура. Она относится к эпохе раннего железа и характерна для Центрального Казахстана.

Учёные планируют продолжить исследование этих объектов. 

#акимат #Карагандинская область #бронза #эпоха #захоронения

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