Захватывающим испытанием на сборе молодежи «Айбын» стала военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте»

Фото: Минобороны

Право побороться за главный кубок получил лидер международного зачета – команда Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова из Астаны. От областей и городов республиканского значения выступили участники военно-патриотического клуба «Жетісу тарландары» области Жетысу. Военно-патриотические клубы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований представили воспитанники ВПК «Оңтүстік арландары» Регионального командования «Юг», учебных заведений – Военный колледж имени Сабыра Рахимова из Шымкента.

Игра началась с раннего подъема. Ровно в 7 часов утра полигон «Амандык» огласил сигнал тревоги. Без промедления команды выдвинулись в исходный район, где в полевых условиях подкрепили силы армейским завтраком.

На построении главный судья довел до конкурсантов тактическую обстановку, строгие правила игры и меры безопасности в ходе сложного марш-броска. После того как командиры отрядов получили пакеты с боевыми приказами, прозвучала команда: «Вперед!».

Снаряженные противогазом, фляжкой с водой, компасом, санитарной сумкой и макетом автомата юные бойцы выдвинулись на маршрут для выполнения задач в условиях, максимально приближенных к реальным.

Дистанция в 2,5 километра стала для ребят проверкой на выносливость, психологическую устойчивость и сплоченность команды. Задания требовали от них максимальной концентрации, высокой самоотдачи и слаженных действий.

Конкурсанты ориентировались на местности по азимутам, эвакуировали условно раненого бойца, преодолевали завалы из автомобильных колес, проходили минно-взрывные и невзрывные заграждения, а также зараженный участок местности в средствах индивидуальной защиты.

При выполнении задач решающим становилось каждое мгновение, а результат зависел от слаженности, взаимовыручки и силы командного духа. Напряженная борьба завершилась триумфальной победой команды Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова. Преодолев дистанцию за 26 минут 30 секунд, они первыми пересекли финишную черту и под аплодисменты зрителей гордо подняли свое знамя.

Второе место заняла команда Военного колледжа имени Сабыра Рахимова, показавшая результат 37 минут 40 секунд. Бронзовым призером стала сборная «Оңтүстік арландары» Регионального командования «Юг», преодолевшая дистанцию за 57 минут.

После подведения итогов игры состоялось захватывающее тактико-имитационное выступление военнослужащих Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск. Затем военные летчики Сил воздушной обороны на истребителях Су-30СМ и вертолетах ЕС-145 продемонстрировали фигуры высшего пилотажа.