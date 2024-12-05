В Астане прошел форум «Саналы ұрпақ»

В столичном высшем колледже транспорта и коммуникаций в целях формирования антикоррупционной культуры и развития ценностей добропорядочности прошел форум «Саналы ұрпақ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Мероприятие было направлено на привлечение активной молодежи и студентов к борьбе с коррупцией, повышение их правовой культуры и укрепление основ добропорядочности.

Форум организовали Управление внутренней политики города Астаны и Агентство РК по противодействию коррупции.

В форуме приняли участие офицер управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Астане Айгерим Ансаганова, сотрудники Управления внутренней политики города Астаны и студенты высших учебных заведений и учреждений технического и профессионального образования.

Айгерим Ансаганова провела для молодежи семинар-занятие по профилактике коррупции.

«Одним из основных приоритетов является формирование антикоррупционной культуры. Поэтому необходимо повысить уровень и качество разъяснительной работы. Народ должен полностью осознавать свои права. Также цель состоит в том, чтобы в случае регистрации фактов коррупции выяснить, почему люди пошли на получение взяток и дачу взяток, и найти пути решения конкретных вопросов без коррупции. Поэтому сегодняшняя молодежь должна стремиться к созданию общества без коррупции для своего будущего», - отметила она.

По завершению форума, который стал важным шагом на пути повышения правовой грамотности молодежи, всем участвующим учебным заведениям были вручены специальные дипломы.