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В мероприятии приняли участие председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, представители общественности, руководители правоохранительных, государственных органов и крупных квазигосударственных компаний.



Модератором мероприятия выступил депутат Мажилиса Парламента, председатель Общественного совета Марат Башимов.



Выступая с приветственном словом глава Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали подчеркнул, что любые меры, направленные на искоренение коррупции, бесполезны без устойчивой системы нравственных ориентиров в обществе.



«Мы не сможем добиться подлинных перемен, если в обществе не будет культивироваться нетерпимость к коррупции на всех уровнях. Именно поэтому особое внимание мы уделяем формированию ценностей среди молодежи. Работа в этом направлении должна основываться на принципах «Закон и порядок» и «Адал азамат», где каждый гражданин является активным участником изменений», – отметил председатель Агентства.



Особое внимание уделено вопросам формирования антикоррупционных ценностей среди студенческой молодежи.



В своем выступлении аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев акцентировал внимание на том, что прозрачность управления невозможна без развития гражданской ответственности и правовой культуры. Объединение усилий государства, бизнеса и гражданского сектора является ключевым условием успеха.



«Мы видим, что молодежь активно включается в эту работу. Им небезразлично будущее страны. И важно дать им правильные ориентиры уже сейчас, пока они только входят во взрослую жизнь», – обозначила в своём выступлении член Общественного совета, директор института «Сорбонна-Казахстан» Айнур Сабитова.



Спикером также озвучен ряд инициатив по дальнейшему развитию проекта «Антикоррупционное волонтерство».



Сегодня в рамках проекта волонтерами из числа молодежи проводятся интерактивные лекции и тренинги по вопросам антикоррупционного поведения среди сверстников, квесты, акции и флешмобы под девизом «Адал бол!» и «Нет коррупции!».



Такая деятельность способствует не только правовому просвещению молодежи, но и формированию нового поколения граждан с активной жизненной позицией.



На заседании также рассмотрены коррупционные риски в сфере государственныхи квазигосударственных закупок, качественного и своевременного строительства соцобъектов.



Внимание акимата области обращено на проблемы, связанные со сложностью с выдачей земельных участков, распределением пастбищных угодий, где жители жалуются на непрозрачность решений в пользу отдельных лиц.



Озвучены проблемные вопросы населения касательно состояния ТЭЦ, изношенности оборудования и неэффективного расходования средств в сфере ЖКХ, что приводит к высокому уровню загрязнения окружающей среды, вызванный выбросами промышленных предприятий.



В завершении встречи членами Общественного совета даны рекомендации о принятии акиматом области комплекса мер, направленных на исключение коррупционных рисков в обозначенных сферах.



Присутствующими выражена готовность к совместной работе по озвученным направлениям и подтверждена важность устойчивого диалога между государством и гражданским обществом в противодействии коррупции.