Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) в статье 297:

в заголовке слова «изготовление, переработка,» исключить;

в части первой:

в абзаце первом слова «изготовление, переработка,» исключить;

в абзаце втором слово «десяти» заменить словом «восьми»;

в абзаце втором части второй слово «двенадцати» заменить словом «десяти»;

в части третьей:

пункты 4) и 5) исключить;

в абзаце втором слова «от десяти до пятнадцати» заменить словами

«от семи до двенадцати»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой либо должностным лицом с использованием служебного положения, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу –

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.»;

2) дополнить статьей 297-1 следующего содержания:

«Статья 297-1. Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

1. Незаконные изготовление, переработка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой либо должностным лицом с использованием служебного положения, а равно незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.»;

3) статью 300 дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.»;

4) в статье 301:

заголовок и абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«Статья 301. Незаконный оборот прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для производства, изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка прекурсоров, сильнодействующих, а также ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для производства, изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ, –»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Те же деяния, совершенные:

1) с целью сбыта;

2) в отношении прекурсоров в крупном размере, –»;

часть третью дополнить пунктом 5) следующего содержания:

«5) в отношении прекурсоров в особо крупном размере, –»;

5) в статье 303 слова «психотропными или ядовитыми веществами», «психотропных или ядовитых веществ» заменить соответственно словами «психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами, ядовитыми или сильнодействующими веществами», «психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) часть вторую статьи 136 после слов «297 (частью четвертой),» дополнить словами «297-1 (частью четвертой),»;

2) в статье 187:

в части второй:

после слов «297 (частями первой и второй),» дополнить словами «297-1 (частями первой и второй),»;

слова «300 (частью второй)» заменить словами «300 (частями второй и третьей)»;

часть пятую после слов «297 (частями третьей и четвертой),» дополнить словами «297-1 (частями третьей и четвертой),».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 135-1) следующего содержания:

«135-1) сильнодействующие вещества – вещества природного, синтетического и биосинтетического происхождения (химические или биологические соединения), обладающие высокой токсичностью, употребление которых оказывает вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, включенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека;»;

2) пункт 1 статьи 109 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) запрещение немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ;»;

3) пункт 6 статьи 174 изложить в следующей редакции:

«6. Лица, подвергавшиеся принудительному лечению в связи с употреблением психоактивных веществ, после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, кроме выписанных по постановлению суда как излечившиеся досрочно, подлежат учету в соответствующей организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), по месту жительства и обязаны проходить в ней поддерживающее лечение в порядке, определяемом уполномоченным органом.

В случае уклонения от прохождения поддерживающего лечения лицо может быть подвергнуто принудительному приводу органами внутренних дел.».

4. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»:

1) в статье 1:

подпункт 11) дополнить словами «в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан»;

подпункты 32) и 35) изложить в следующей редакции:

«32) препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая сопутствующие вещества и наполнители (муку, крахмал, сахар и другие), а также одно или несколько наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан;»;

«35) токсикомания – злоупотребление веществами различной природы, вызывающими психоактивное действие, сходное с действием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, и не входящими в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.»;

2) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«3. Гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, могут отпускаться субъектами здравоохранения, имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности. Перечень должностей и организаций, которым предоставлено право отпускать гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, определяется государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и уполномоченным органом в области ветеринарии.»;

3) подпункт 1) пункта 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1) в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях, стационарах на дому, при вызове мобильной бригады, бригады скорой медицинской помощи, при транспортировке медицинской авиацией, а также в медицинских поездах, передвижных (полевых) медицинских комплексах, полевых госпиталях, трассовых медико-спасательных пунктах;».

5. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

в статье 19:

в подпункте 5) пункта 4:

после слов «проступка, предусмотренного статьями» дополнить словами «108-1 (частью первой), 109-1,»;

цифры «73-1, 73-2,» заменить цифрами «440-1,»;

в пункте 5 слова «их аналогов и прекурсоров» заменить словами «их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих веществ».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 4) и 5) пункта 1, подпункта 1) пункта 3, абзаца шестого пункта 5 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 2 января 2025 года

№ 150-VІIІ ЗРК