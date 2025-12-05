Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет», совершенное в Астане 27 ноября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 4 декабря 2025 года

№ 237-VІIІ ЗРК