Замглавы МВД рассказал, как задерживали участников незаконного митинга в Астане

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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе прокомментировал несанкционированный митинг, который произошел в день инаугурации президента в Астане, сообщает Kazpravda.kz.

Он пояснил, что по факту несанкционированного митинга 26 ноября 2022 года к административной ответственности привлекли 18 человек.

«Были 15 суток ареста. Порядка 300 человек было на мероприятии в Zhara (развлекательное заведение в Астане – прим. авт). После 1,5 часа прозвучал призыв пойти в сторону Акорды. Они вышли. Практически там были все признаки митинга, потому что был рупор, обращения, призывы и все остальное. Они пошли в сторону Акорды, мы вынуждены были пересечь. Организатора задержали, он подвергнут административному аресту – 15 суток», - сказал Игорь Лепеха.

Он рассказал, что полицейские не стали терять время и решили принять меры.

«Само по себе незаконное шествие уже есть состав административного правонарушения», - сказал замминистра.

Также Лепеха сообщил, что в незаконной акции в Астане участвовали не только столичные жители, но и из регионов.

«По Казахстану в тот день никаких шествий не было», - уточнил он.

Кроме того, Игорь Лепеха добавил, митинг не является причиной отключения Интернета в тот день, так как шествие было «локализовано буквально в течение 20-30 минут».

Что касается организатора митинга Марата Абиева, то по словам замминистра, он находится в данный момент под арестом, ему дали 15 суток.