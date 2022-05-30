Заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 31 мая – 2 июня, передает Kazpravda.kz.

"В последний день мая большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона с центром над Сибирью – ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. При этом уже 1 июня на западный Казахстан начнет оказывать влияние Северный антициклон, который, смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температур", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1-2 июня на поверхности почвы в ночные и утренние часы на западе, северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 2-х градусов.