Записаться в кабинет ПМПК теперь можно онлайн в Астане

В Астане расширится сфера оказания государственных услуг дошкольникам с особыми образовательными потребностями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам главы управления образования Касымхана Сенгазыева, в прошлом году в 4 детских садах (№54, №60, №66, №95) были открыты кабинеты поддержки инклюзии для детей с эмоционально-волевыми и поведенческими расстройствами (аутизм).

– В 2024 году в 4 детских садах (№35, 63, 86, 98) и 4 мини-центрах (№8, №11, №30, №76) планируется открытие кабинетов поддержки инклюзии. Впервые, с 1 января текущего года, для удобства родителей, записаться в 8 кабинетов психолого-медико-педагогического консультирования в столице стало возможным онлайн на сайте birge.astana.kz, – сказал Касымхан Сенгазыев.

Ранее в акимате назвали количество мест в детсадах по госзаказу на 2024 год.