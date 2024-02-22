Сколько дошколят получат места в детсадах Астаны в этом году

Государственый образовательный заказ в дошкольных организациях образования в 2024 году составит 10 317 мест, как и в прошлом году, передает Kazpravda.kz со сылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как решается дефицит мест в детадах, рассказал в ходе брифинга СЦК руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев.

По его словам, на сегодня сеть дошкольных образовательных организаций в городе насчитывает 532 учреждения с охватом 66 119 детей. На портале «INDIGO: Электронный детский сад» в очереди зарегистрированы 47 274 ребенка.

По информации главы управления, по городу работает следующее число детсадов:

• госорганизации - 100 (32 673 воспитанника);

• частные организации-429 (32 740 детей);

• 3 ведомственных детсада с 706 детьми.

– На портале «INDIGO: Электронный детский сад» зарегистрировано 47 274 ребенка. С 2023 года для поддержки родителей в 100 детских садах функционируют 100 консультационных пунктов по вопросам постановки ребенка на очередь в систему «INDIGO», получения места в детском саду. На сегодня по Астане оказана помощь около 3 тысячам родителей и детей», – сообщил Касымхан Сенгазыев.

Как рассказал спикер, планируется увеличение гособразовательного заказа в дошкольных организациях образования на 10 317 мест. В прошлом году также был госзаказ на 10 317 мест.