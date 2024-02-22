Сколько дошколят получат места в детсадах Астаны в этом году

Образование
133
Гульмира Кунапия
корреспондент

Государственый образовательный заказ в дошкольных организациях образования  в 2024 году составит 10 317 мест, как и в прошлом году, передает Kazpravda.kz со сылкой на столичный акимат 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как решается дефицит мест в детадах, рассказал в ходе брифинга СЦК руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев.

По его словам, на сегодня сеть дошкольных образовательных организаций в городе насчитывает 532 учреждения с охватом 66 119 детей. На портале «INDIGO: Электронный детский сад» в очереди зарегистрированы 47 274 ребенка.

По информации главы управления, по городу работает следующее число детсадов:

• госорганизации - 100 (32 673 воспитанника);

• частные организации-429 (32 740 детей);

• 3 ведомственных детсада с 706 детьми.

–  На портале «INDIGO: Электронный детский сад» зарегистрировано 47 274 ребенка. С 2023 года для поддержки родителей в 100 детских садах функционируют 100 консультационных пунктов по вопросам постановки ребенка на очередь в систему «INDIGO», получения места в детском саду. На сегодня по Астане оказана помощь около 3 тысячам родителей и детей», – сообщил Касымхан Сенгазыев.

Как рассказал спикер, планируется увеличение гособразовательного заказа в дошкольных организациях образования на 10 317 мест. В прошлом году также был госзаказ на 10 317 мест.

– Для устранения дефицита мест в детсадах до 2029 года планируется построить 60 детских садов. На сегодня определены земельные участки для 10 детских садов, начаты проектные работы. А в этом году 5 детских садов будут построены за счет средств местного бюджета, – заключил спикер.

#Астана #детсад #госзаказ #места #дошкольники #INDIGO

Популярное

Все
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
К лишению свободы приговорен житель Шымкента за попытку реализовать поддельные доллары
К больному на дрезине
Сын спас маму, отдав свою печень
В кредитной западне
О Джучи – без мифов
Профессия – миротворец
Когда мусорщики «не выгребают»
Пустующие школы
Меняя мир к лучшему
Конфликтная сфера – жилье
Палка о двух концах
Энергетика и декарбонизация
Ударим саксаулом по пескам
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Учесть ошибки прошлого
Талантливы во всем!
Из безработного – в предприниматели
Колледжи ждут курсантов
Агропром: проблемы выявлены, меры определены
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Академия наук: миссия выполнима
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
Какого цвета «честный» мед?
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист

Читайте также

Записаться в кабинет ПМПК теперь можно онлайн в Астане
Прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ стартовал в Ка…
Более 100 преподавателей НВП соревновались на турнире в Ал…
Бектенов поручил заранее обеспечить строящиеся школы педаго…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]