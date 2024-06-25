Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие

В эпоху расцвета Барсакельмес стал первым в мире исследовательским цент­ром-заповедником. Достаточно сказать, что некогда здесь обитал широчайший перечень редких и «краснокнижных» животных: от стрелы-змеи и кудрявого пеликана до джейранов и куланов.

– Особенность Барсакельмеса состоит в том, что он единственный в Евразии заповедник, где сохраняются экосистемы северных и средних пустынь умеренного пояса, и единственный на Земле, находящийся в эпицент­ре экологической катастрофы глобального масштаба, так как из-за высыхания Арала бывший остров превратился в урочище, – рассказал директор заповедника Хамит Каниев. – Возрождение Малого Арала несколько поспособствовало реабилитации. Наши специалисты и сегодня пытаются сохранить экосистему, восстановить целый ряд популяций животных, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Заповедник – один из старейших в Казах­стане. А началась его история в 1929 году, когда на острове было создано охотничье хозяйство «Союзпушнина». Через 10 лет Совнарком Казахской ССР организовал здесь государственный заповедник, который стал четвертым в Казахстане после Аксу-Жабаглы, Наурзумского и Алматинского заповедников.

Сегодня, по словам специалистов, научное наблюдение за типами экосистем, почвенно-растительным покровом, всеми видами флоры и фауны не прекращается. В ноябре 2006-го территория Барсакельмеса увеличилась в 10 раз и составила 160 826 га, а в июле 2020 года площадь выросла уже до 163 га. Сегодня заповедник состоит из трех кластерных участков. Первый (почти в 51 га) включает в себя бывшую территорию острова и высохшее дно Арала.

Во второй участок «Каскакулан» – почти 110 га, входит нынешнее место обитания куланов – саксаульные рощи на высохшем дне моря. Третий участок – «Дельта» площадью 2 300 га – расположен в устье впадения Сырдарьи в Малый Арал.

Как сообщили специалисты, на Барсакельмесе популяция джейранов появилась в 1929 году, когда на остров из Каракалпакстана было завезено девять особей этого стройного и длинноногого парнокопытного животного. За 20 лет адаптации их число выросло до двух тысяч.

В 1953 году на остров завезли куланов из Бадхызского заповедника Туркменистана. С годами из-за нехватки пресной воды с Барсакельмеса куланы ушли в саксаульные рощи, а джейраны и сайгаки мигрировали вдоль восточного побережья Малого Арала.

Сейчас на территории заповедника имеется 56 тыс. га саксаульных лесов. Флора урочища состоит из 325 видов высших растений, в том числе 16 эндемиков и пяти видов, занесенных в Красную книгу Казахстана. Разнообразен и животный мир. Здесь обитает много видов беспозвоночных, только насекомых свыше двух тысяч видов из 12 отрядов.

– В урочище насчитывается 107 видов пауков, два вида земноводных, 12 видов рептилий, 250 видов птиц (33 вида «крас­нокнижных»), 28 видов млекопитающих (из них три вида занесено в Красную книгу) и 22 вида рыб (включая четыре вида «краснокнижных»). По данным переписи 2023 года, на участке Каскакулан поголовье куланов превысило 800 голов. А численность джейранов составила 258 голов, – рассказал Хамит Каниев.

Барсакельмес во все годы находился под пристальным вниманием мировой общественности. И сегодня заповедник сотрудничает с отечественными и международными научными организациями – ПРООН, Меж­дународным фондом спасения Арала, программой посольства Японии «Корни трав», программой ЮНЕСКО «Человек и био­сфера», Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана и другими.

В 2012 году Малый Арал и устье реки Сырдарьи вошли в список водно-болотных угодий, охраняемых международной Рамсарской конвенцией. В марте 2016-го на 28-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Барсакельмесский биосферный резерват, созданный на основе заповедника, был включен в Мировую сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В сентябре 2023 года заповедник был занесен в Список Всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Пустыни Турана». Главная особенность этого статуса – дополнительная гарантия сохранения единства и безопасности уникальных природных комплексов.

В 2020 году Барсакельмесский государственный природный заповедник стал одним из первых лауреатов специальной премии «Елим-ай» в области лесного хозяйства и животного мира. Премия, учрежденная Президентом РК, вручена лучшим инспекторам и лесникам республики.

– До пандемии на Барсакельмес были открыты два туристских маршрута – «По следам куланов» и «Мыс Бутакова». Как отметил Глава государства, мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ланд­шафты и историко-культурное наследие. Членство Казахстана в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО открыло для нас новые возможности, которые можно и нужно использовать. И такая работа, имеющая огромное духовно-культурное значение, будет продолжена, – сообщил Хамит Каниев.

Как проинформировал директор Астанинского филиала Института археологии им. Маргулана Азилхан Тажекеев, в Приаралье есть большой потенциал для расширения туристских маршрутов. Экс-руководитель научного центра «Археология и этнография» Кызылординского университета им. Коркыта ата в составе казахстанской делегации принял участие в 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

– Кроме отдельных маршрутов, Барсакельмес можно включить и в большие туристские маршруты, так как в Аральском районе находится целый ряд древнейших историко-культурных достопримечательностей и памятников архитектуры XI–XIV веков. Я много раз участвовал в археологических экспедициях и раскопках на бывшем дне Аральского моря. Здесь много уникальных мест. К примеру, к востоку от Барсакельмеса, в районе села Каратерен, расположены мавзолей Кердери, городище Арал-Асар и Башенный мавзолей Бегим-ана, которые существовали во времена монгольского нашествия и расцвета Золотой Орды. Обнаружение мавзолея Кердери стало большим событием, ведь находка доказала, что Аральское море мелело и раньше. По данным исследований, уровень воды в море начал подниматься в конце XVI века, когда река Амударья изменила курс. Возможно, примерно в это же время и был затоплен мавзолей Кердери, – отметил Азилхан Тажекеев.