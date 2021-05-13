Запрещающий продажу земли иностранцам закон подписал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам земельных отношений, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", – говорится в сообщении.
Напомним, поправками предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранным участием, лицам без гражданства, научным центрам с иностранным участием, а также кандасам.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранным участием не могут быть продлены, поэтому будут находиться во владении только до истечении срока использования.
При этом кандасы могут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. Сельхозземли они могут взять в аренду только после получения казахстанского гражданства.