Запрет на экспорт

Минсельхоз проинформировал трейдеров и сельхозтоваропроиз­водителей о временном закрытии экспорта отдельных видов продовольственных товаров на период действия чрезвычайного положения в РК.

Как сообщалось ранее, в Казахстане имеется достаточный запас продовольствия, в том чис­ле муки, овощей и круп. Этого хватит до нового урожая.

Посевная в республике проводится в плановом режиме, планируется засеять более 22 млн га, в том числе овощным культурами – свыше 165 тыс. га. Это значительно больше, чем в 2019 году.

Вместе с тем в связи с ростом спроса в соседних странах и в целях обеспечения и сохранения неснижаемых запасов сельхозпродукции на период действия чрезвычайного положения МСХ РК принято решение об ограничении экспорта нескольких видов продовольственных товаров, имеющих высокую социальную значимость.

Приказ министра сельского хозяйства «О введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны» подписан 22 марта.

Комитеты госинспекции в АПК и ветеринарного контроля и надзора МСХ РК приостановили действие и выдачу разрешений на экспорт товаров, выдачу ветеринарных и фитосанитарных сертификатов на следующие товары: гречиха, мука пшеничная или пшенично-ржаная, сахар белый, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная, семена подсолнечника, дробленые или недробленые, масло подсолнечное.

В прошлом году было собрано почти 4 млн тонн картофеля и более 4 млн тонн других видов овощей, в том числе 916 тыс. тонн лука репчатого, 604 тыс. тонн моркови, 581 тыс. тонн капусты. Объем произведенных овощей превысил потребность страны в 1,5–2 раза. Так, при норме потребления картофеля 100 кг на 1 человека пот­ребность всей страны составляет 1,8 млн тонн. Обеспеченность по луку составляет 323%, капусте – 131%, моркови – 142%.