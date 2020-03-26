Запрет на экспорт

Свежий выпуск
1021
Серик Арланов

Минсельхоз проинформировал трейдеров и сельхозтоваропроиз­водителей о временном закрытии экспорта отдельных видов продовольственных товаров на период действия чрезвычайного положения в РК.

Как сообщалось ранее, в Казахстане имеется достаточный запас продовольствия, в том чис­ле муки, овощей и круп. Этого хватит до нового урожая.

Посевная в республике проводится в плановом режиме, планируется засеять более 22 млн га, в том числе овощным культурами – свыше 165 тыс. га. Это значительно больше, чем в 2019 году.

Вместе с тем в связи с ростом спроса в соседних странах и в целях обеспечения и сохранения неснижаемых запасов сельхозпродукции на период действия чрезвычайного положения МСХ РК принято решение об ограничении экспорта нескольких видов продовольственных товаров, имеющих высокую социальную значимость.

Приказ министра сельского хозяйства «О введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны» подписан 22 марта.

Комитеты госинспекции в АПК и ветеринарного контроля и надзора МСХ РК приостановили действие и выдачу разрешений на экспорт товаров, выдачу ветеринарных и фитосанитарных сертификатов на следующие товары: гречиха, мука пшеничная или пшенично-ржаная, сахар белый, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная, семена подсолнечника, дробленые или недробленые, масло подсолнечное.

В прошлом году было собрано почти 4 млн тонн картофеля и более 4 млн тонн других видов овощей, в том числе 916 тыс. тонн лука репчатого, 604 тыс. тонн моркови, 581 тыс. тонн капусты. Объем произведенных овощей превысил потребность страны в 1,5–2 раза. Так, при норме потребления картофеля 100 кг на 1 человека пот­ребность всей страны составляет 1,8 млн тонн. Обеспеченность по луку составляет 323%, капусте – 131%, моркови – 142%.

Популярное

Все
Завершился визит Токаева в Турцию
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
В Астане завершился чемпионат по бочча
Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
В Астане состоится международный форум "Астана"
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Рекорды, челлендж, автопробег: как в Астане отмечают День государственных символов
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Астане: есть пострадавшие (фото)
Казахстанские шахматисты одержали победу в чемпионате Азии
Свыше 30 тысяч жителей Актюбинской области одновременно исполнили гимн
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Двое школьников утонули в Актюбинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
В Турции стартовал второй тур выборов президента
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Астанчанам рассказали, как изменятся маршруты автобусов
В Костанае школьница выглянула в окно и сорвалась
Сильная жара ожидается в некоторых регионах Казахстана 29 мая
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
Современное рабство
Роль истории в жизни общества
Житель Атырау обошел всех по количеству штрафов за нарушение ПДД
Тело второго ребенка нашли на дне реки Иргиз в Актюбинской области
В Уральске третий день тушат мусорный полигон
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
Тернистый путь к знаниям
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III

Читайте также

Книга «Шакарим» Ерлана Сыдыкова издана на узбекском языке
Современную скейт-площадку построят для детей из «Детской д…
В районе «Сарыарка» в Астане открыли новые благоустроенные …
Цвета родного неба

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]