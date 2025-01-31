Запретить продажу спиртного в обычных магазинах предлагают полицейские Костанайской области

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В числе антилидеров

В регионе пьют так много и так часто, что полицейские вынуждены придумывать все новые и новые методы борьбы с алкоголиками. Ведь пьющий человек – это дебошир, нарушаю­щий общественный порядок, а зачастую и преступник.

Ужасающая статистика и в целом по стране: по данным экс­пертов, ежегодно казахстанский мужчина выпивает 25 литров алкоголя, женщина – девять.

– Каждое четвертое преступление в нашем регионе совершается на почве пьянства или в состоянии сильного алкогольного опьянения, – заявил первый заместитель начальника областного департамента полиции Алексей Милюк. – По этому показателю по республике мы занимаем второе место после Восточно-Казахстанской области. За 10 месяцев 2024 года на этой почве совершено 23 убийства, зарегистрировано 86 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, из которых 21 факт закончился летальным исходом, а также 111 семейно-бытовых преступлений.

Ежегодно растет и число распивающих спиртные напитки в общественных местах. Таких «товарищей» делят на три категории: с легкой, средней и тяжелой степенями опьянения. Последним двум – прямая дорога в выт­резвитель. Но проблема в том, что существующее в Костанае спецмедучреждение не в состоя­нии принять всех. По оценкам полицейских, вытрезвитель должен быть в четыре раза больше!

К тем, кого вытрезвитель и дальнейший штраф не научили уму-разуму, применяются более жесткие меры ответственности: запрет употреблять алкоголь даже дома на срок от трех месяцев до года в судебном порядке. Таких в Костанайской области насчитывается более трех тысяч человек.

– В абсолютных цифрах по количеству лиц, взятых на учет, Костанайская область находится на первом месте в республике, а в суммарном выражении это больше, чем в Актюбинской и Карагандинской областях, занимающих второе и третье место. То есть даже вместе взятые два региона не догоняют показателей Костанайской области, – привел данные Алексей Милюк.

Костанайцы, которым по решению суда запрещено пить, проходят контроль: раз в неделю их по месту жительства посещает участковый, и еще четыре раза он отмечается у инспектора самостоя­тельно. Невыполнение этих требований влечет санкцию в виде административного арес­та, равно как и нарушение им зап­рета. До кого-то доходит с первого раза, кому-то требуется­ куда больше времени. Есть и исключительный случай: житель города Житикары с начала года 14 раз привлекался к ответственности за нарушение порядка, за что и провел за решеткой 295 суток!

Стыдить алкоголиков нужно

Наряду с традиционными методами борьбы с алкоголиками костанайские полицейские ищут новые пути. В этом году разработан проект «Мәдени қоғам», или «Культурное общество», рассчитанный на 2024–2025 годы. За это время блюстители порядка планируют восполнить законодательные пробелы в правоприменительной практике совместно с заинтересованными госорганами. В частности, ставится вопрос о расширении или же открытии дополнительного учреждения для принудительного лечения, а также об изменении подходов.

– Система лечения, которая досталась нам еще с советских времен, – это больной вопрос. Мы говорим о том, что она неэффективна, поскольку около 30 процентов направляются на принудительное лечение повторно. Есть также проблемы с тем, что такие методики лечения могут быть применены только в отношении так называемых здоровых алкоголиков. Тех, у кого имеется­ цирроз печени, гипертония и другие заболевания, которые, кстати, и вызваны чрезмерным потреблением спиртного, направить на лечение невозможно, поскольку некоторые медикаменты им принимать нельзя. В итоге получается,­ что человек остается один на один со своей проблемой. И вот сейчас мы поднимаем эти вопросы, приг­лашаем к решению проблемы специалистов из области здравоохранения, чтобы они изложили свое видение того, как же все-таки нужно изменить систему лечения, чтобы мы потом не содержали в местах заключения хроничес­кого алкоголика по 200 раз за год, – высказался Алексей Милюк.

Кроме того, готовится пакет предложений об ужесточении требований к розничной реализации алкоголя. Магазины у дома, торгующие спиртным в запрещенное время, – головная боль полицейского. Так уж сложилось, что бизнесмен, которого лишили лицензии, переоформ­ляет документ на другого человека и продолжает нарушать закон, используя лазейки. Предпринимателей не останавливают даже штрафные санкции от 100 тыс. тенге и выше. Поэтому сегодня на законодательном уровне прорабатывается вопрос о привязке лицензии не к конкретному юридическому лицу, а к магазину.

– Также сейчас мы активно продвигаем идею о создании системы алкомаркетов. Главная цель – запретить продажу спирт­ного во всех других магазинах, а разрешить исключительно в специализированных. Не должны торговать алкоголем там, где продают хлеб! Мы посчитали: грубо говоря, для Костаная будет достаточно шести-семи таких алкомаркетов. Их деятельность и контролировать будет проще – на предмет торговли в запрещенное время, на предмет продажи несовершеннолетним, – поделился наш собеседник.

Но одной из главных мер профилактики, считают полицейские, должно стать правовое воспитание. Помочь в этом должна система общественного порицания, наподобие той, что работала в советские времена. Стыдить алкоголиков будут авторитетные жители региона, аксакалы, которые войдут в состав спецкомиссий. Их намереваются создать при акиматах. Что ж, а вдруг и вправду сработает? На войне ведь все средства хороши.