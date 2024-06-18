Зараженную черешню пытались завезти из Кыргызстана в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На фитосанитарном контрольном посту «Карасу» в Жамбылской области обнаружили зараженные ягоды из Кыргызстана, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

«По результатам заключения карантинной лаборатории, подтверждены факты заражения экспортируемой Кыргызстаном черешни азиатской ягодной дрозофилой - 20 500 кг и 18 800 кг в двух авто, следовавших в Россию, и 900 кг черешни, которую везли в Казахстан. В отношении каждого из собственников продукции применены меры в виде административного штрафа в размере 20 МРП. Также вся зараженная продукция возвращена в Кыргызстан», – прокомментировали в ведомстве.

В комитете пояснили, что карантинные объекты не несут вреда жизни и здоровью человека, но могут нанести значительный урон сельскому хозяйству.