Партию зараженных гвоздик из Китая сожгли в столице

На владельца подкарантинной продукции наложен штраф в размере 110 760 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

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На фитосанитарном контрольном посту «Международный аэропорт Н.Назарбаева» на срезах цветов гвоздики из Китая в количестве 400 штук был обнаружен западный цветочный трипс.

По данному факту в отношении владельца подкарантинной продукции возбуждено административное дело, по решению суда наложен штраф в размере 110 760 тенге.

Зараженная продукция была сожжена.