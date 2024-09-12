Партию зараженных гвоздик из Китая сожгли в столице

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На владельца подкарантинной продукции наложен штраф в размере 110 760 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На фитосанитарном контрольном посту «Международный аэропорт Н.Назарбаева» на срезах цветов гвоздики из Китая в количестве 400 штук был обнаружен западный цветочный трипс.

По данному факту в отношении владельца подкарантинной продукции возбуждено административное дело, по решению суда наложен штраф в размере 110 760 тенге.

Зараженная продукция была сожжена.

#Китай #МСХ #гвоздики

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