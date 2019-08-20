​Заслон ставит «Мобиус»

Члены специальной мониторинговой группы и представители проектного офиса «Ақмола – адалдық алаңы» совместно с сотрудниками департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области в рамках месячника «Чистый август» провели мониторинг на предмет доступности железнодорожных билетов в кассах железнодорожного вок­зала Кокшетау.

Проверка подтвердила наличие билетов по наиболее востребованным направлениям движения поездов со станции, к примеру, в Нур-Султан, Кызылорду, Алматы, Петропавловск и Караганду на 7–10 дней вперед.

Таким образом, в настоящее время наблюдается минимальный дефицит билетов, вызванный объективными причинами: началом учебного года и периодом отпусков. Искусственного же дефицита нет. Также в ходе рейда не были выявлены так называемые «помогайки» и перекупщики билетов.

Старший билетный кассир станции Кокшетау Арайлым Есет отметила, что доработанная система продаж билетов «Мобиус» существенно снижает возможность спекуляции железнодорожными билетами. Другими словами, система не позволяет быстро перепродавать возвращенные пассажирами билеты.

В связи с этим члены специальной мониторинговой группы призвали пассажиров заранее планировать поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-продаж, не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц. Более того, при выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров настоятельно рекомендуют обращаться в уполномоченные органы.