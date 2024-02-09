Застройщик в халате

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Из-за срыва графика строительно-монтажных работ, допущенного нерасторопным подрядчиком, жители Конаева второй месяц не могут справить новоселье.

фото пресс-службы акимата Конаева

По задумке местных властей, в декабре прошлого года в 10-м микрорайоне областного центра планировалось торжественно ввести в эксплуатацию сразу три многоквартирных дома.

Для Конаева, испытывающего острый дефицит жилья в связи с переездом сюда из Талдыкоргана большого числа госслужащих и работников бюджетной сферы, церемония вручения ключей от квартир должна была стать поистине грандиозным событием. Сейчас многие из госслужащих вынуждены скитаться по съемным углам, резко выросли цены на аренду жилья.

Однако застройщик – ТОО «Sheberbuild» – лишил горожан возможности справить новоселье в канун Нового года, за что был подвергнут резкой критике акимом города Нурланом Куматаевым.

Как выяснили на днях участники инспекционного рейда, новоселье придется отложить и в первом квартале нынешнего года: «застройщиком в халате» до сих пор не завершены работы по внутренней и наружной отделке жилых помещений. Городские коммунальные службы уже подвели к домам всю необходимую инфраструктуру, однако их подключение к инженерным сетям так и не произведено. Кроме того, не ведется благоустройство дворовых территорий.

– Вы уже на два месяца отстали от графика работ! – отчитал представителей подрядной компании градоначальник. – Если бы не ваше халатное отношение к своим обязательствам, 180 семей горожан уже получили бы долгожданное жилье! Среди них –стоящие в очереди многодетные семьи, инвалиды и другие представители социально уязвимых слоев населения.

По данным горакимата, ранее в адрес компании-застройщика было направлено пять (!) предписаний о недопустимости срыва графика строительных работ. Однако эти меры не принесли должного результата. Более того, ТОО «Sheberbuild» «отличилось» и на других объектах Конаева, где также затянулись капитальный ремонт и строительство инфраструктуры.

Теперь представители акимата города намерены обратиться в суд о признании данной компании недобросовестным участником процедуры государственных закупок. К ответственности привлекут и заказчиков проекта – городские отделы строительства и ЖКХ.

#жилье #стройка #Конаев #новоселье #сроки #график

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