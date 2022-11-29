Завершено расследование в отношении Базарбаева и Принбекова

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Kazpravda.kz

Департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование уголовного дела в отношении директора TOO «AlanParking» Мухтара Базарбаева и директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова по факту хищения 436 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд, проинформировали в АФМ.

Главный фигурант и организатор преступления Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск с июля этого года.

Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли TOO «AlanParking», добавили в агентстве.