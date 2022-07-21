Фото: qamqor.gov.kz
Общество
Мурат Боранбаев объявлен в розыск

Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск предпринимателя Мурата Боранбаева, сообщает Kazpravda.kz.

На портале органов правовой статистики и специальных учетов указано, что Боранбаев Мурат Советаевич родился 1 января 1970 года.

Розыскное дело зарегистрировано в Алматы 20 июля 2022 года. Органом, ведущим розыск, является городской департамент экономических расследований.

По данным СМИ, Мурат Боранбаев  является братом бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Кроме того, 17 марта Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги К. Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.

Также сообщалось, что Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

В свою очередь бизнесмена Кайрата Боранбаева подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Он был задержан в марте 2022 года. 

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